UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Fenerbahçe, Devler Ligi'ne sadece 1 maç uzaklıkta yer alıyor. Fenerbahçe bu akşam Lyon karşısında kazanmak ve adını lig aşamasına yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?