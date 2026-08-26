Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Fenerbahçe tur için sahada
26.08.2026 11:01
Son Güncelleme: 26.08.2026 14:34
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Fransa'nın güçlü ekibi Lyon ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Peki, Lyon-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Fenerbahçe, Devler Ligi'ne sadece 1 maç uzaklıkta yer alıyor. Fenerbahçe bu akşam Lyon karşısında kazanmak ve adını lig aşamasına yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
LYON-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında bu akşam Fransa'nın Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karşısında muhtemel 11'i şöyle:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.
FENERBAHÇE 17 YILLIK HASRET BİTSİN İSTİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında bu akşam Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe, 17 sezondur katılamadığı Şampiyonlar Ligi'ne 1 maç uzakta bulunuyor.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için Fransız ekibini organizasyon dışında bırakması gerekiyor. Eşleşmenin ilk maçında evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu akşamki müsabakada turu geçerek 17 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor.
AVRUPA'DA 306. KARŞILAŞMA
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 306. karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 305 müsabakada 121 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 305 mücadelede rakip fileleri 415 kez havalandırdı, kalesinde ise 425 gol gördü.
FRANSIZ TAKIMLARIYLA 27. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında bu akşam Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk olacak Fenerbahçe, Fransız takımlarıyla 27. randevusuna çıkacak.
Avrupa kupalarında Fransız ekipleriyle 26 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, bu maçlarda 6 kez kazanırken, 8 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 12 kez rakiplerine kaybetti. Sarı-lacivertli takımın attığı 32 gole Fransız ekipleri, 53 golle yanıt verdi.
FENERBAHÇE'NİN TUR İHTİMALLERİ
Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.