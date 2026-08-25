Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'ne son 1 maç
25.08.2026 11:57
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Fransa'nın zorlu ekiplerinden Olimpik Lyon ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Fransa'nın güçlü ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalleri kuran Fenerbahçe, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LYON-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
KARŞILAŞMAYI İTALYA HAKEM YÖNETECEK
Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak.
FENERBAHÇE'NİN TUR İHTİMALLERİ
Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.
Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karşısında muhtemel 11'i şöyle:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.