UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Fransa'nın güçlü ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalleri kuran Fenerbahçe, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Lyon-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?