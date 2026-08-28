Lyon maçındaki kavganın Fenerbahçe'ye faturası ağır olabilir. Kaç maç ceza gelecek?
28.08.2026 10:55
Fenerbahçe'nin deplasmanda Lyon'u devirdiği maçın sonunda çıkan kavgayla ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkmıştı.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1'lik zaferle ayrılmış ve adını lig etabına yazdırmıştı.
UEFA İNCELEME BAŞLATTI
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre UEFA, Lyon ile Fenerbahçe maçının ardından çıkan olayları incelemeye aldı.
Haberde Guendouzi'nin, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin "Oyuncuların ve yetkililerin uygunsuz davranışları" başlıklı 15. maddesinden işlem göreceği belirtildi.
GUENDOUZI'YE CEZA İHTİMALİ
Başarılı futbolcunun davranışlarının "hakaret", "sportmenlik dışı hareket" ve "seyircileri kışkırtma" kapsamında değerlendirilmesi durumunda 1-3 maç arasında men cezası alabileceği aktarıldı.
Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın ise "bir oyuncuya veya maçta bulunan başka bir kişiye saldırı" olarak değerlendirmeye alınacağı ve 3-5 maç aralığında bir ceza alma ihtimalinin bulunduğu yazıldı.
NELER OLMUŞTU?
Maçta son düdüğün gelmesiyle birlikte Lyon futbolcuları, galibiyet sevinci yaşayan Matteto Guendouzi'ye saldırmaya çalışmıştı.
Ayrıca Fransız yıldıza Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın da saldırmaya çalıştığı ve Fenerbahçeli futbolcuların hemen takım arkadaşını korumak için harekete geçtiği görülmüştü.