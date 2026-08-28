Lyon maçındaki kavganın Fenerbahçe'ye faturası ağır olabilir. Kaç maç ceza gelecek?

Başarılı futbolcunun davranışlarının "hakaret", "sportmenlik dışı hareket" ve "seyircileri kışkırtma" kapsamında değerlendirilmesi durumunda 1-3 maç arasında men cezası alabileceği aktarıldı.

Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın ise "bir oyuncuya veya maçta bulunan başka bir kişiye saldırı" olarak değerlendirmeye alınacağı ve 3-5 maç aralığında bir ceza alma ihtimalinin bulunduğu yazıldı.