Lyon'da büyük korku, yüzlerce Fenerbahçelinin bileti iptal edildi
25.08.2026 11:54
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Lyon, stadyumda önlemler almaya başladı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmış ve turu Fransa'ya bırakmıştı.
STADYUMDA TÜRK TARAFTAR KORKUSU
Le Progres'in haberine göre Lyon Yönetimi, 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan Fenerbahçe maçında Türk taraftarların stadyumda çoğunluğu sağlamasını engellemek için harekete geçti.
Kulüp, Groupama Stadyumu'nun Lyon taraftarlarıyla dolu olması için özellikle yasa dışı bilet satışlarının önüne geçmeye çalışıyor.
Haberin devamında Lyon'un en büyük endişelerinden birinin 13 Nisan 2017'de Beşiktaş maçında yaşanan kavga olaylarının tekrarlanması olduğu aktarıldı.
EN AZ 437 BİLET İPTAL EDİLDİ
Kulübün aldığı önlemler kapsamında Lyon tribünlerinden en az 437 adet bilet aldığı belirlenen Fenerbahçeli taraftarların biletlerinin iptal edildiği yazıldı.
Öte yandan Lyon-Fenerbahçe müsabakası, Fransa Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi (DNLH) tarafından yüksek riskli maç kategorisinde değerlendirildi.