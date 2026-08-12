Lyon'dan gece yarısı Fenerbahçe açıklaması. "İnanılmaz, başka seviye"
12.08.2026 00:39
Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi Lyon'un teknik direktörü Paulo Fonseca, Sparta Prag maçı sonrasında konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sparta Prag'ı 3-0 mağlup eden Lyon, toplam skorda 4-2'lik üstünlüğü sağlayarak adını play-off turuna yazdırdı.
Fransız temsilcisi, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşti.
Lyon'un teknik direktörü Paulo Fonseca, Sparta Prag maçı sonrasında Fenerbahçe eşleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
İşte Fonseca'nın sözleri:
"FENERBAHÇE İNANILMAZ, BAŞKA SEVİYE"
"Sparta Prag iyi bir takımdı. Ancak Fenerbahçe başka bir seviye. Fenerbahçe’nin kadrosuna baktığımız zaman inanılmaz bir kadrosu olduğunu görüyoruz."
"Biz alçakgönüllülüğümüzü koruyarak çalışmak ve önümüzdeki iki maçta olumlu bir şeyler sunmaya çalışmak istiyoruz."
MAÇ TARİHLERİ
Fenerbahçe, ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de, rövanş müsabakasını ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynayacak.
Fenerbahçe, play-off turunu da geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını lig etabına yazdıracak.