Lyon'dan gece yarısı Fenerbahçe açıklaması. "İnanılmaz, başka seviye"

"Sparta Prag iyi bir takımdı. Ancak Fenerbahçe başka bir seviye. Fenerbahçe’nin kadrosuna baktığımız zaman inanılmaz bir kadrosu olduğunu görüyoruz."

"Biz alçakgönüllülüğümüzü koruyarak çalışmak ve önümüzdeki iki maçta olumlu bir şeyler sunmaya çalışmak istiyoruz."