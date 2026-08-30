Maç bitti, Arda Turan ateş püskürdü. "Birlikte inceleyin"
30.08.2026 17:39
Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında Polissya'ya mağlup olan Shakhtar'ın teknik direktörü Arda Turan, maç sonunda hakem yönetimine tepki gösterdi.
Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile Polissya Zhytomyr karşı karşıya geldi.
Lviv Arena'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla Polissya oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Nazarenko ile 74. dakikada Andriyevski kaydetti.
Bu skorun ardından üç maçlık galibiyet serisi sona eren Shakhtar, 9 puanda kaldı ve 3. sırada yer aldı. 4 maçta 3. kez kazanan Polissya ise 9 puanla 2. basamakta bulundu.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan maç sonunda Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, Hakem Kurulu Danışmanı Nicola Rizzoli ve Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis'e tepki gösterdi.
Turan şöyle konuştu:
"Hakem yönetimine gelince önceki maçla ilgili olarak Dinamo Başkanı'na, Rizzoli ve Shevchenko'ya sorular sorabilirsiniz. Sanırım İtalya'dan bakınca gerçekten de daha iyi görüyorlar. Bir önerim var; Shevchenko, Surkis ve Rizzoli tartışmalı pozisyonları birlikte incelesinler."
Arda Turan'ın Shakhtar'ı, 25 Kasım 2026'da Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.