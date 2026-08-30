Maç bitti, Arda Turan ateş püskürdü. "Birlikte inceleyin"

Turan şöyle konuştu:

"Hakem yönetimine gelince önceki maçla ilgili olarak Dinamo Başkanı'na, Rizzoli ve Shevchenko'ya sorular sorabilirsiniz. Sanırım İtalya'dan bakınca gerçekten de daha iyi görüyorlar. Bir önerim var; Shevchenko, Surkis ve Rizzoli tartışmalı pozisyonları birlikte incelesinler."