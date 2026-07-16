Maç bitti, rakibinin kafasına vurdu. İngiltere-Arjantin yarı finalinde ortalık bir anda karıştı
16.07.2026 12:46
Arjantin'in İngiltere'yi devirdiği Dünya Kupası yarı final maçının bitimiyle ortalık karıştı.
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi.
Atlanta Stadı'nda oynanan müsabaka, "Tangocular"ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
ARJANTİN FİNALDE
Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90+2. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. İngilizlerin tek sayısı ise 55. dakikada Anthony Gordon'dan geldi.
Bu skorun ardından Arjantin, Dünya Kupası'nda finale yükseldi. İngiltere ise turnuvaya veda etti.
MAÇ BOYU YÜKSEK TANSİYON
İki takım oyuncularının maçın başından sonuna kadar oldukça gergin ve agresif olduğu görüldü.
Henüz 2. dakikada başlayan sertlik ve kavgalar, 90+11'de biten karşılaşmanın sonuna hatta maç sonu sevincine dahi yansıdı.
BELLINGHAM KENDİNİ TUTAMADI
Müsabakada Arjantin Milli Takım futbolcularıyla sık sık tartışma yaşadığı görülen Jude Bellingham, son düdüğün gelmesinin ardından sinirlerine hakim olamadı.
İngiliz futbolcu, karşılaşmanın bitmesiyle birlikte saha içinde sevinen Arjantinli futbolculara tepki gösterdi.
RAKİBİNİN KAFASINA VURDU
Bellingham, hemen yanında sevinen Valentin Barco'nun kafasına vurdu. Bu hareket sonrası Barco, rakibini iterek karşılık verdi.
İki takım oyuncuları arasında büyük bir gerginlik yaşanırken, karşılıklı itişmeler sonrası taraflar ayrıldı.