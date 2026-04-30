Maç bitti saha savaş alanına döndü, tribünlere dikkat çeken hareket. Merih-Ronaldo gerilimi
30.04.2026 09:10
NTV - Haber Merkezi
Suudi Arabistan Pro Lig'de oynanan maç sonunda saha karıştı. Merih Demiral ile Ronaldo arasında gerilim yaşandı.
TRİBÜNLERE İŞARET
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr evinde Al Ahli'yi 2-0 mağlup etti.
Sert geçen maçta birçok pozisyon yaşandı. Al Nassr forması giyen Kingsley Coman'ın milli futbolcuya yaptığı sert faul gerilime neden oldu. Demiral maç içinde tribünlere iki işareti yaparak şampiyonluğunu hatırlattı.
MADALYASINI GÖSTERDİ, TEPKİ GELDİ
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları birbirine girdi. Demiral, Ronaldo'nun üzerine yürüdü.
Merih olayların ardından Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını Al Nassr taraftarlarına gösterdi. Bu hareket sonrası tribünler, milli futbolcuya tepki gösterdi.
"VALLAHİ UTANÇ VERİCİ"
Demiral maç sonu şu ifadeleri kullandı:
"Bütün hakemler çıldırmış! Ayağıma bakın. Neredeyse ayağımı kırıyordu. Al Nassr'ın kazanması için yardım ediyorlar. Vallahi utanç verici! Al Ahli ise elhamdülillah her zaman maçlarını sahada kazanıyor. Kimseden yardım almadan kazanıyoruz."
Demiral X hesabından madalyasını tribünlere gösterdiği anları yayınlayarak, “İlk kez stadyumlarında bir Şampiyonlar Ligi madalyası var." dedi.