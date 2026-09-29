Maç sonu tepkiler peş peşe. "TFF bir karar verecek" | "Evine dön"

"İlhan Fakılı zaten onun nazarında hiç yok! Mustafa Eskihellaç gibi bir değeri ise sadece laf ola beri gele kadroya dahil ediyor... Berke diye bir kalecimizin olduğundan haberdar olduğundan bile emin değilim... Sonra mı? Sonrası hüsran tabii ki...Evine dön arkadaş... Atla vatandaşlarının uçağına ve evine git!" (Turgay Demir-Fotomaç)