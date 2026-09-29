Maç sonu tepkiler peş peşe. "TFF bir karar verecek" | "Evine dön"
29.09.2026 09:30
Spor yazarları A Milli Futbol Takımı'nın İtalya'ya 4-1 kaybettiği maç sonrası değerlendirmede bulundu.
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 8 maçla devam edildi. Organizasyonunun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.
A Milli Futbol Takımı, A Ligi 2. Grup maçında Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda ağırladığı İtalya'ya 4-1 yenildi.
Spor yazaları milli takımı ve Montella'nın tercihlerini yorumladı.
"BENİ GÖNDERİN KADROSU ÇIKARDI"
"Sanıyorum Montella dünkü ağır yenilgi ile dönemini bence bitirdi. Çünkü dün ilk yarıda sahaya çıkardığı kadro tamamen yenilgiye davet bir kadroydu. Montella gibi bir hocanın bunu görmemesi ve bu on bire karar vermesi olacak iş değil. Sanki bu ‘Beni gönderin’ kadrosuydu." (Halil Özer-Milliyet)
"TFF BİR KARAR VERECEK"
"Futbolcularımız giderek oyun karakterlerinden uzaklaşmaya ve ayaklarında pranga varmış gibi oynamaya başladı.TFF bir karar verecek. Türk Milli Takımı'nın kapasitesi bu mu? Montella ile ve felsefesiyle nereye gidiyoruz?" (Fatih Doğan-Sabah)
"EVİNE GİT"
"İlhan Fakılı zaten onun nazarında hiç yok! Mustafa Eskihellaç gibi bir değeri ise sadece laf ola beri gele kadroya dahil ediyor... Berke diye bir kalecimizin olduğundan haberdar olduğundan bile emin değilim... Sonra mı? Sonrası hüsran tabii ki...Evine dön arkadaş... Atla vatandaşlarının uçağına ve evine git!" (Turgay Demir-Fotomaç)
"AĞIR BİR YENİLGİ ALDIK"
"Oynayan kaleci varken oynamayan kaleci mi milli takım kalesini korur. Bursa'da ağır bir yenilgi aldık. Yeni bir heyecana ihtiyacımız var. Montella bence kendi heyecanını kaybetti. TFF, Milli Takım'daki görevine devam etmesi konusunda sağduyulu bir karar vermeli." (Levent Tüzemen-Sabah)
"MONTELLA DÜŞÜNSÜN"
"Uluslar Ligi’nde evimizde 2 maç 0 puan çektikten sonra 4 maçımız kaldı. 3’ü Fransa, İtalya ve Belçika ile deplasmanda. Artık çözümü Montella düşünsün." (Güntekin Onay-Hürriyet)
"NETİCEYİ BİZ TAYİN ETTİK"
Maçı sonuna kadar bırakmadık ama yoğun baskıdan iki net pozisyon kaçırdık. Hele Kerem'in kaçırdığı inanılmazdı. İtalya bizi farklı yendi ama kesinlikle çok iyi bir takım değil. Neticeyi biz tayin ettik... (Ömer Üründül-Sabah)