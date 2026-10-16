Maç sonunda hastaneye kaldırılmıştı, Beşiktaş son durumu açıkladı

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, maç sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada Serdar Korkmaz'ın hastaneye götürüleceğini açıklamıştı.

Özen, "Onun rahatsızlığından dolayı galibiyetin mutluluğunu yaşayamadık, yaşamayalım da zaten. Önemli olan arkadaşımızın sağlığıdır. Bütün takım onu düşünüyor. Belki burada kalma ihtimali var." demişti.