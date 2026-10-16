Maç sonunda hastaneye kaldırılmıştı, Beşiktaş son durumu açıkladı
16.10.2026 10:11
Beşiktaş'ın Hoffenheim'ı mağlup ettiği maçın ardından futbol direktörü Önder Özen'in "Hastaneye kaldırılacak" dediği ismin son durumu belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya'nın Hoffenheim takımına konuk olmuştu.
Siyah-beyazlılar, ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle son bulan maçta sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmış ve Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapmıştı.
Beşiktaş'ın fizyoterapisti Serdar Korkmaz, karşılaşmanın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
"HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMAMAKTADIR"
Hastanede gözlem altında tutulan Korkmaz'ın son durumu belli oldu. Beşiktaş, Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Kulübün bildirisinde şöyle denildi:
"Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile oynadığı müsabaka sırasında baş ağrısı ve dönmesi şikayeti olan Fizyoterapistimiz Serdar Korkmaz, ileri tetkik için hastanede gözlem altına alınmıştır. Korkmaz’ın hayati tehlikesi bulunmamaktadır."
ÖNDER ÖZEN AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, maç sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada Serdar Korkmaz'ın hastaneye götürüleceğini açıklamıştı.
Özen, "Onun rahatsızlığından dolayı galibiyetin mutluluğunu yaşayamadık, yaşamayalım da zaten. Önemli olan arkadaşımızın sağlığıdır. Bütün takım onu düşünüyor. Belki burada kalma ihtimali var." demişti.