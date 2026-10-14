Maça saatlar kala transfer ve Devler Ligi vurgusu. "Patlamış mısır getirmelerini söyleyeceğim"

Yıldız futbolcu transfer iddialarına ise şu sözlerle yanıt verdi:



"Premier Lig'de oynayan arkadaşlarım var. Ve tabii ki, bu lig dünyanın en iyi ligi olmasa da en iyilerinden biri. Ben bir İngilizim, bu yüzden gelişmeleri her zaman takip ediyorum. Bence gelecekte doğru kulüp ve doğru an gelirse, ne olacağını kimse bilemez."