Maça saatlar kala transfer ve Devler Ligi vurgusu. "Patlamış mısır getirmelerini söyleyeceğim"
14.10.2026 18:00
Fenerbahçe'nin yıldızı Archie Brown, Aston Villa maçına saatler kala transfer iddialarına cevap verdi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Brown, Premier Lig'e transfer olma durumunu değerlendirdi ve maç için konuştu.
"PATLAMIŞ MISIR GETİRMELERİNİ SÖYLEYECEĞİM"
Maçın önemine dikkat çeken yıldız futbolcu, "Villa Park, büyüdüğüm yere sadece 20 dakika uzaklıkta, bu yüzden tüm sevdiklerimin tribünde olması gerçekten çok güzel olacak. Umarım onlara güzel bir gösteri sunabilirim, onlara patlamış mısır getirmelerini söyleyeceğim! ifadelerini kullandı.
"KENDİME VE YAPABİLECEKLERİME İNANIYORUM"
The Sun'a konuşan Brown, “Şampiyonlar Ligi, kulüp futbolunun zirvesidir. Eğer o seviyede performans sergileyebilirseniz, umarım bu, milli takım antrenörlerine 'evet, milli takımı için performans sergilemeye hazır' mesajını verir. Kendime ve yapabileceklerime inanıyorum. Sadece performansımı sürdürmem gerekiyor.” dedi.
TRANSFER İDDİALARI
Yıldız futbolcu transfer iddialarına ise şu sözlerle yanıt verdi:
"Premier Lig'de oynayan arkadaşlarım var. Ve tabii ki, bu lig dünyanın en iyi ligi olmasa da en iyilerinden biri. Ben bir İngilizim, bu yüzden gelişmeleri her zaman takip ediyorum. Bence gelecekte doğru kulüp ve doğru an gelirse, ne olacağını kimse bilemez."