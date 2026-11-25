Maça saatler kala olay iddia. Arda Turan, Shakhtar'a veda edebilir
25.11.2026 12:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan'ın geleceği merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Shakhtar Donetsk'te hareketli saatler yaşanıyor.
Ukrayna ekibinde 2. sezonunu geçiren teknik direktör Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili ortaya atılan iddia dikkat çekti.
Sport.ua'nın Ukraynalı gazeteci ve yorumcu Viktor Vatsko'ya dayandırdığı haberde Shakhtar Donetsk'in yeni bir teknik direktör arayışına girebileceği yazıldı.
"SHAKHTAR, ADAYLARINI DEĞERLENDİRMELİ"
Arda Turan ile kulüp arasındaki kontratın 2027 yazında sonlanacağı vurgulanırken taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi.
Turan ve Shakhtar'ın anlaşmaya yakın olmadığını öne süren Vatsko, "Shakhtar yönetimi şu anda gelecekteki teknik direktörüyle ilgili seçeneklerini aktif olarak değerlendirmeli. Turan'ın sözleşmesi yazın sona eriyor ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğuna dair hiçbir bilgi yok." değerlendirmesini yaptı.
Ayrıca haberde Arda Turan'ın Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) A Milli Takım'ın başına geçmesi için teklif aldığına da dikkat çekildi.
Geçen sezon Shakhtar ile Ukrayna Ligi şampiyonluğunu kazanan 39 yaşındaki çalıştırıcı, şu ana kadar toplam 70 maçta 2.10'luk puan ortlaması tutturdu.
ARDA TURAN'IN KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile başlayan Arda Turan, İstanbul ekibinde geçirdiği 2 sezonda 84 maça çıktı.
Takımını Süper Lig'e yükselten Turan, sonraki sezonda da Eyüpspor ile Avrupa potasında yer almak için mücadele verdi.
Turan, 1 Temmuz 2025'te ise Shakhtar Donetsk'in başına geçti.