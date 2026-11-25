Arda Turan ile kulüp arasındaki kontratın 2027 yazında sonlanacağı vurgulanırken taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi.

Turan ve Shakhtar'ın anlaşmaya yakın olmadığını öne süren Vatsko, "Shakhtar yönetimi şu anda gelecekteki teknik direktörüyle ilgili seçeneklerini aktif olarak değerlendirmeli. Turan'ın sözleşmesi yazın sona eriyor ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğuna dair hiçbir bilgi yok." değerlendirmesini yaptı.