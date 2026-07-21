Madrid'de Dünya Kupası coşkusu
21.07.2026 04:17
İspanya'da bir milyondan fazla taraftar başkent Madrid'in sokaklarında Dünya Kupası zaferini kutladı.
Anadolu Ajansı
Dünya Kupası şampiyonu İspanyol futbolcular, Madrid sokaklarında üstü açık otobüsle zafer turunu attı.
Anadolu Ajansı
Ardından taraftarlarla birlikte Cibeles Meydanı'nda kutlama yapıldı.
Anadolu Ajansı
İspanyollar, 16 yıl sonra gelen zafer için sokakları doldurdu. Milli takım oyuncuları da sahnede bir saatten fazla kalarak şarkılar söyledi, danslar etti.
Anadolu Ajansı
Madrid sokaklarında ise kutlamalar gece boyu sürdü.
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı