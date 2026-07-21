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Madrid'de Dünya Kupası coşkusu

21.07.2026 04:17

NTV - Haber Merkezi

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İspanya'da bir milyondan fazla taraftar başkent Madrid'in sokaklarında Dünya Kupası zaferini kutladı.

Madrid'de Dünya Kupası coşkusu
Anadolu Ajansı

Dünya Kupası şampiyonu İspanyol futbolcular, Madrid sokaklarında üstü açık otobüsle zafer turunu attı.

Madrid'de Dünya Kupası coşkusu 1
Anadolu Ajansı

Ardından taraftarlarla birlikte Cibeles Meydanı'nda kutlama yapıldı. 

Madrid'de Dünya Kupası coşkusu 2
Anadolu Ajansı

İspanyollar, 16 yıl sonra gelen zafer için sokakları doldurdu. Milli takım oyuncuları da sahnede bir saatten fazla kalarak şarkılar söyledi, danslar etti. 

Madrid'de Dünya Kupası coşkusu 3
Anadolu Ajansı

Madrid sokaklarında ise kutlamalar gece boyu sürdü.

Madrid'de Dünya Kupası coşkusu 4
Anadolu Ajansı
Madrid'de Dünya Kupası coşkusu 5
Anadolu Ajansı
Madrid'de Dünya Kupası coşkusu 6
Anadolu Ajansı
Madrid'de Dünya Kupası coşkusu 7
Anadolu Ajansı
Madrid'de Dünya Kupası coşkusu 8
Anadolu Ajansı