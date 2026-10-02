Manchester City'e bir darbe daha. "Bir alt lige düşürmek yetmez"
02.10.2026 10:18
Son Güncelleme: 02.10.2026 10:20
Finansal usulsüzlük suçlamalarının 115'inin 114'ünden suçlu bulunan Manchester City için çarpıcı bir gelişme yaşandı.
İngiltere Premier Lig'de tarihi bir soruşturma yürütülürken, suçlamaların hedefindeki Manchester City kulübü büyük bir problem yaşıyor.
115 finansal usulsüzlük suçlamasının 114'ünden suçlu bulunan kulübün bir alt lige düşürülmesi gündemde yer alırken, Premier Lig'de bulunan diğer kulüpler bu cezanın yetersiz kalacağına inanıyor.
"SADECE KÜME DÜŞÜRMEK YETMEZ"
Guardian'a konuşan Premier Lig kulüplerinin yöneticileri, Manchester City'nin usulsüzlüğü nedeniyle sadece Championship'e düşürülmesinin yetersiz kalacağını söyledi.
Haberde kulüplerin yaptırım sürecinde hiçbir rolü olmadığı aktarılırken, City'e karşı olumsuz duygular beslemeleri ve 8 yıl önce başlayan davanın sonlanması için sabırsız oldukları belirtildi.
Soruşturmayı yürüten komisyonun puan silme, transfer yasağı ve Premier Lig'den ihraç gibi geniş bir yaptırım yelpazesinin bulunduğı yazılırken, Manchester City'nin suçlarının göz önüne alındığında benzer bir emsalin bulunmadığı vurgulandı.
MANCHESTER CITY: "MASUMUZ, KANITLAR VAR"
Kulübün ise Premier Lig tarafından yapılan suçlamalardan masum olduklarını ve bu davayla ilgili suçlu görüldükleri her konuda reddedilemez kanıtlarının mevcut olduğunu duyurduğuna dikkat çekildi.
İngiltere'de Manchester City'nin durumuna benzer olarak en yakın örneğin üç yıl önce Everton'ın aldığı ceza gösterildi.
Everton'ın 19 milyon 500 bin sterlinlik harcama aşımı nedeniyle 10 puan silme cezası almış ve bu ceza temyizde 6 puana indirilmişti.