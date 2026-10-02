Manchester City'e bir darbe daha. "Bir alt lige düşürmek yetmez"

Kulübün ise Premier Lig tarafından yapılan suçlamalardan masum olduklarını ve bu davayla ilgili suçlu görüldükleri her konuda reddedilemez kanıtlarının mevcut olduğunu duyurduğuna dikkat çekildi.

İngiltere'de Manchester City'nin durumuna benzer olarak en yakın örneğin üç yıl önce Everton'ın aldığı ceza gösterildi.

Everton'ın 19 milyon 500 bin sterlinlik harcama aşımı nedeniyle 10 puan silme cezası almış ve bu ceza temyizde 6 puana indirilmişti.