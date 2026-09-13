Manchester derbisinde 10 kişi kalan City, United'ı devirdi
13.09.2026 20:47
Manchester derbisinde City, 10 kişi kalmasına rağmen United'ı mağlup etmeyi başardı.
Premier Lig'de 199'uncu Manchester derbisinde 1 gol ve 1 kırımızı kart çıktı.
Old Trafford'da Manchester United'a konuk olan Manchester City gün sonunda 3 puanı alarak 4'te 4 yaptı ve 12 puanla zirveyi Arsenal ile paylaştı.
Maçın tek golü 60. dakikada Haaland'dan geldi.
Konuk ekipte Foden, 23. dakikada Bruno Fernandes'e yaptığı sert hareketle kırmızı kart gördü.
Manchester United adına ilk yarı Rashford, ikinci yarıda da Mainoo'nun şutları direkten döndü.
CARRICK BİR İLKİ KAÇIRDI
Manchester City, ilk yarıda gördüğü kırmızı karta rağmen Manchester United'ı 1-0 mağlup etti ve Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Michael Carrick'in, 1913'ten bu yana City'ye karşı ligdeki ilk iki derbisini kazanan ilk United menajeri olma unvanını elinden aldı.