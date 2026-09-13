Manchester derbisinde 10 kişi kalan City, United'ı devirdi

Manchester City, ilk yarıda gördüğü kırmızı karta rağmen Manchester United'ı 1-0 mağlup etti ve Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Michael Carrick'in, 1913'ten bu yana City'ye karşı ligdeki ilk iki derbisini kazanan ilk United menajeri olma unvanını elinden aldı.