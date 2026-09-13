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Manchester derbisinde 10 kişi kalan City, United'ı devirdi

13.09.2026 20:47

Volkan Üstyıldız

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Manchester derbisinde City, 10 kişi kalmasına rağmen United'ı mağlup etmeyi başardı.

Manchester derbisinde 10 kişi kalan City, United'ı devirdi
Reuters

Premier Lig'de 199'uncu Manchester derbisinde 1 gol ve 1 kırımızı kart çıktı.

 

Old Trafford'da Manchester United'a konuk olan Manchester City gün sonunda 3 puanı alarak 4'te 4 yaptı ve 12 puanla zirveyi Arsenal ile paylaştı.

Manchester derbisinde 10 kişi kalan City, United'ı devirdi 1
Reuters

Maçın tek golü 60. dakikada Haaland'dan geldi. 

Manchester derbisinde 10 kişi kalan City, United'ı devirdi 2
Reuters

Konuk ekipte Foden, 23. dakikada Bruno Fernandes'e yaptığı sert hareketle kırmızı kart gördü. 

Manchester derbisinde 10 kişi kalan City, United'ı devirdi 3
Reuters

Manchester United adına ilk yarı Rashford, ikinci yarıda da Mainoo'nun şutları direkten döndü.

CARRICK BİR İLKİ KAÇIRDI 4
Reuters

CARRICK BİR İLKİ KAÇIRDI

Manchester City, ilk yarıda gördüğü kırmızı karta rağmen Manchester United'ı 1-0 mağlup etti ve Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Michael Carrick'in, 1913'ten bu yana City'ye karşı ligdeki ilk iki derbisini kazanan ilk United menajeri olma unvanını elinden aldı.

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