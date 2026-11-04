Manchester United dipten zirveye çıktığı maçta Roma'yı 3-2 yendi
04.11.2026 01:50
Premier Lig'de umduğunu bulamayan Carrick ve öğrencileri, Devler Ligi'nde 2-0 geri düştükleri Roma karşısında Cunha'nın 83 ve 86. dakikalarda attığı gollerle kazandı.
CUNHA'DAN MİCHAEL CARRİCK'E HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Premier Lig'de neredeyse küme düşme potasına giren Manchester United adeta giyotinin altında çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında Roma karşısında mucize bir galibiyete imza attı. Yeri sallantıda olan teknik direktör Michael Carrick de bir nebze olsun nefes aldı.
Soule ve Malen'in golleri ile 17 dakikada 2-0 öne geçen Roma için Ada'da ilk Şampiyonlar Ligi galibiyeti ufukta görünmüştü. Ancak ikinci 45 dakikada tablo tersine döndü. 58'de Bruno Fernandes'in penaltı golüyle farkı 1'e indiren Manchester ekibi için Cunha'nın 83 ve 86'da attığı goller çok anlamlıydı. 3-2'lik galibiyetle 2. kez kazanmayı başaran ManU 5. haftada Sporting deplasmanına gidecek. Real Madrid'den sonra bir maçı daha 2 farktan kaybeden Roma ise 4 puanda kaldı ve 5. haftadaki rakibi PSG.
BAYERN MÜNİH COMPANY'SİZ KAZANIYOR
Bayern Münih rahatsızlığı süren teknik direktör Vincent Company'siz çıktığı maçta Atletico Madrid deplasmanında tarihi bir galibiyet aldı. 2-0'lık sonuç Bayern'e Atletico Madrid deplasmanında ilk galibiyeti getirirken, tüm kulvarlarda yenilmeme serisini 15 maça taşıdı. Bayern Münih 8 puana yükseldi. 4 puanda kalan Diego Simeone’nin öğrencileri ise bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktıkları dört maçta sadece bir galibiyet alabildi.
PARİS SAİNT GERMAİN'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ
Paris Saint Germain ise Villarreal deplasmanında 6-0 kazanırken bir Fransız kulübünün Avrupa'nın bir numaralı kupasındaki en uzun yenilmezlik serisini (14 maç) egale etti. Rekor için Roma'yı beklemeye başladı. PSG 4 maçını da kazandı.
BARCELONA'DAN 3 GOLLÜ GALİBİYET. ASTON VİLLA İLK KEZ KAYBETTİ
Barcelona ise Galatasaray'ın 24 Kasım'da RAMS Park'ta konuk edeceği Aston Villa karşısında Camp Nou'da 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı ve 9 puana yükseldi. 6 maçlık galibiyet serisi biten Aston Villa da 9 puanda kaldı.
Diğer sonuçlar: Shakthar-Sporting: 0-1, Bodo/Glimt-Lille: 0-0, Feyenoord-Inter: 0-3, LASK-Bratislava: 4-0.