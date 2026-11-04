Manchester United dipten zirveye çıktığı maçta Roma'yı 3-2 yendi

Premier Lig'de neredeyse küme düşme potasına giren Manchester United adeta giyotinin altında çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında Roma karşısında mucize bir galibiyete imza attı. Yeri sallantıda olan teknik direktör Michael Carrick de bir nebze olsun nefes aldı.



Soule ve Malen'in golleri ile 17 dakikada 2-0 öne geçen Roma için Ada'da ilk Şampiyonlar Ligi galibiyeti ufukta görünmüştü. Ancak ikinci 45 dakikada tablo tersine döndü. 58'de Bruno Fernandes'in penaltı golüyle farkı 1'e indiren Manchester ekibi için Cunha'nın 83 ve 86'da attığı goller çok anlamlıydı. 3-2'lik galibiyetle 2. kez kazanmayı başaran ManU 5. haftada Sporting deplasmanına gidecek. Real Madrid'den sonra bir maçı daha 2 farktan kaybeden Roma ise 4 puanda kaldı ve 5. haftadaki rakibi PSG.