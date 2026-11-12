Manchester United'da malumun ilamı, Carrick ile yollar ayrıldı

Ocak ayında Portekizli Ruben Amorim'in yerine geldikten sonra geçici teknik direktör olarak başarılı bir dönem geçiren ve kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayan Carrick için bu sezon işler istediği gibi gitmedi.

Mayıs ayında iki yıllık sözleşmeyle Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olarak atanan 45 yaşındaki teknik adam, saha içi ve dışında çalkantılı bir dönem geçirdi.

Premier Lig'deki ilk 10 maçından yalnızca birini kazanan ve Lig Kupası'nda Brighton'a elenen Manchester ekibinde, Lisandro Martinez ve Bruno Fernandes'in üst üste basın önündeki eleştirileri takım içindeki sorunları yansıttı.

Manchester ekibinin 13 Ekim’de Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid'e 2-0 yenilmesinin ardından savunma oyuncusu Martinez, kadroya yapılan yatırımları ve futbol direktörü Jason Wilcox'u eleştirmişti.

Yine Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Como karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından kaptan Bruno Fernandes, taktikle ilgili bir soru üzerine, teknik direktör Carrick’i hedef alarak "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi." yanıtını vermişti.