Mancini'den Türkiye maçı sonrası Galatasaray göndermesi

Oyuncularının golleri çalıştıkları şekilde bulduğunu aktaran Mancini, şunları kaydetti:

"Çok fazla genç oyuncumuz var, onlar için de bu maçı kazanmak çok önemliydi ama tabii ki bir maçla hiçbir şey değişmiyor. Her şey hazırlandığımız gibi gitti, planlarımız çok iyi işledi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Türk futbolunun da her geçen yıl kendini geliştirdiğini görüyorum. Bugün biz çok iyi oynadık, karşımızda çok iyi bir Türkiye vardı, çok iyi de bir teknik direktörleri var. Bugünkü skorun bizim iyi oyunumuzdan kaynaklandığını söyleyebilirim."