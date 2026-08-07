Maradona'nın şüpheli ölümüne dair davada son sözleri servis edildi. "Hepsi bu"

Maradona'nın yaşamının son iki haftasında yanında bulunan masörü Taffarel, efsane futbolcunun "tamamen ödem topladığını", idrar söktürücü ilaçlarını bıraktığını ve ölümünden bir gün önce kendisine, "Hiçbir şey istemiyorum, hepsi bu." dediğini aktardı.

Taffarel, bunun Maradona'nın kendisine söylediği son sözler olduğunu belirtti.