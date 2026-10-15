Marca'dan Mourinho'ya: Arda'yı kulübeye hapsetmek tam anlamıyla bir günah
15.10.2026 08:04
İspanyol gazetesi, Roma maçını 31 dakikada yaptığı 2 asistle çeviren Arda Güler'in Real Madrid için oyunu mucizeye dönüştürdüğünü yazıp, "Mourinho'ya en büyük ders bu oldu" yorumunu yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Arda Güler'in başrolde olduğu çılgın bir 31 dakikada Roma'yı 3-1 geriden gelip 4-3 yenerken, İspanyol basınının manşetlerinde milli futbolcumuz ve onu yedek bırakarak oyuna başlayan teknik direktör Jose Mourinho vardı.
Marca gazetesi, Real Madrid'in Roma karşısındaki muhteşem geri dönüşünü ve Arda Güler'in performansını "Güler, Mourinho'nun Madridi'ni Hayata Döndürdü" başlığıyla manşete taşıdı. Gazete Arda'yı yedek bırakan Mourinho'yu da ağır bir dille eleştirdi.
Maçtan önce Arda Güler’in ilk 11'de başlayacağını öngören Marca editörleri, resmi kadrolar açıklanıp onun yedek kulübesinde olduğunu gördüklerinde canlı anlatım sayfalarında "Nada de Güler" (Güler'den eser yok) başlığını atarak şaşkınlıklarını gizlemediler.
Real Madrid'in orta sahada üretemediği ve hücumda tıkandığı ilk yarı için Marca yazarları Jose Mourinho'yu şu sözlerle eleştirdi:
"Mourinho taktiksel bir değişiklik yaptı ancak Villarreal maçının açık ara en iyisi olan bir oyuncunun kulübede olması anlaşılır gibi değil. Courtois arkadan sürekli rastgele uzun toplar vurmak zorunda kaldı çünkü sahada topu alıp yönlendirecek bir Arda Güler yoktu."
Arda Güler'in 59. dakikada oyuna girip köşe vuruşlarından arka arkaya yaptığı 2 asistle maçı çevirmesinin ardından gazete milli yıldızımıza övgü yağdırdı:
- "Ne bilek ama!": Arda'nın kornerlerdeki nokta atışı ortaları için Marca analistleri "Türk oyuncunun ne muazzam bir ayağı (sol ayağı) var" ifadesini kullandı.
- "Onsuz oynamak günah": Maç sonu yazısında Arda için "Bu futbolcudan vazgeçmek, onu kulübeye hapsetmek tam anlamıyla bir günah" denildi.
• Mourinho'ya Büyük Ders: Gazete ana maç yazısında ise, "Futbol orta saha oyuncularıyla oynanır. Arda Güler'in kullandığı milimetrik kornerler maçı bir mucizeye dönüştürdü. Mourinho'ya en büyük ders bu oldu" yorumunu yaptı.
"MOURINHO KENDI TAKIMINI CEZALANDIRDI"
Diario AS gazetesi de , Jose Mourinho'nun Arda Güler'i yedek bırakma kararını sert ifadelerle eleştirirken şu analizlere yer verdi sayfasında:
- "MOURINHO TAKIMI CEZALANDIRDI": "Arda Güler yedek kulübesindeyken Real Madrid'in orta sahası tamamen karanlığa gömüldü. Pas istasyonu kayboldu ve hücum hattı beslenemedi. Mourinho'nun onu Villarreal maçındaki harika futboluna rağmen kulübeye çekmesi takımı cezalandırmaktı."
- "OLIMPICO'DA BİR SİHİRBAZ": Oyuna girdikten sonraki etki için, "31 dakikada her şeyi değiştirdi. Kullandığı milimetrik kornerler ve duran toplardaki ustalığıyla Roma defansını çaresiz bıraktı. Endrick ve Rüdiger'e yaptığı iki asist adeta birer sanat eseriydi. Bu çocuk kesinlikle ilk 11 oyuncusu."
"TÜRK ÇOCUK ROMA'YI YIKTI"
İtalyan spor medyası da Jose Mourinho'nun hamlesine ve Arda'nın kalitesine geniş yer ayırdı:
La Gazzetta dello Sport: "Roma harika bir oyunla maçı 3-1'e getirdi ve zaferden emindi. Ancak Jose Mourinho, Real Madrid'in kulübesindeki en tehlikeli silahı, Arda Güler'i sahaya sürdü. Türk futbolcunun oyuna girişiyle Real Madrid tamamen başka bir seviyeye geçti. Attığı her pas ve kullandığı her duran top Roma savunmasında panik yarattı. Olimpico'da gecenin ışıklarını o söndürdü."
Corriere dello Sport: "Roma'ya Donyell Malen yetmedi. Maçı bitiren isim, girdikten sonra sadece yarım saatte 2 asist yapan ve takımının tüm hücum ritmini belirleyen Arda Güler oldu. İtalyan futbolu onun liderlik yeteneğine ve soğukkanlılığına bir kez daha hayran kaldı."