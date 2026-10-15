Marca'dan Mourinho'ya: Arda'yı kulübeye hapsetmek tam anlamıyla bir günah

Arda Güler'in 59. dakikada oyuna girip köşe vuruşlarından arka arkaya yaptığı 2 asistle maçı çevirmesinin ardından gazete milli yıldızımıza övgü yağdırdı:

- "Ne bilek ama!": Arda'nın kornerlerdeki nokta atışı ortaları için Marca analistleri "Türk oyuncunun ne muazzam bir ayağı (sol ayağı) var" ifadesini kullandı.

- "Onsuz oynamak günah": Maç sonu yazısında Arda için "Bu futbolcudan vazgeçmek, onu kulübeye hapsetmek tam anlamıyla bir günah" denildi.

• Mourinho'ya Büyük Ders: Gazete ana maç yazısında ise, "Futbol orta saha oyuncularıyla oynanır. Arda Güler'in kullandığı milimetrik kornerler maçı bir mucizeye dönüştürdü. Mourinho'ya en büyük ders bu oldu" yorumunu yaptı.