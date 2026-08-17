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Marco Asensio'dan dikkat çeken paylaşım. "Sınandığında gelişirsin"

17.08.2026 19:00

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Marco Asensio'dan dikkat çeken paylaşım. "Sınandığında gelişirsin"
Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti.

Marco Asensio'dan dikkat çeken paylaşım. "Sınandığında gelişirsin" 1
Resmi Kurum

Sarı-lacivertlilerde başkent deplasmanına ilk 11'de çıkan ve ikinci yarıda oyundan alınan Marco Asensio, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Marco Asensio'dan dikkat çeken paylaşım. "Sınandığında gelişirsin" 2
Sosyal Medya

İspanyol futbolcunun Instagram hikayesinde, "Her şey kolay olduğunda gelişemezsin, zor olduğunda gelişirsin. Sınandığında, imkansız gibi hissettirdiğinde. Devam et." sözleri yer aldı.

Marco Asensio'dan dikkat çeken paylaşım. "Sınandığında gelişirsin" 3
Resmi Kurum

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

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