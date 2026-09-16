Marsilya'dan Beşiktaş övgüsü. "İki gün kulaklarım ağrıdı"

2016-2017 sezonunda Olimpik Lyon'u çalıştırdığı dönemde Beşiktaş ile karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Genesio, siyah-beyazlı taraftarların çok iyi bir atmosfer oluşturduğunu dile getirdi.

Gerek teknik direktörlerin gerekse de futbolcuların her zaman hayalinin böylesine atmosferlerde oynamak olduğunu belirten Genesio, "Futbolda sevilen ortam budur. 2017'de bu stattaki atmosferi tatmıştım ama kulaklarım da 2-3 gün ağrıdı. Burada zorlu bir atmosfer vardı. Avrupa'da gördüğüm en iyi atmosferlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki kolay geçmeyecek." açıklamasını yaptı.

Takımda geçen sezonun sonundan bu yana işlerin iyi gitmediğini söyleyen Genesio, "Maçlarda pozisyonlara giriyoruz. Bu pozisyonlarda biz gol atamıyorken rakiplerimiz cezayı kesiyor. Buna başarısızlık ve kale önünde tercih hataları diyebilirim. Oyuncular yüzde 100'ünü veriyor ama demek ki bu bazen yetmiyor." diye konuştu.

Olimpik Marsilya'nın bu sezon transfer yapamadığının da altını çizen Fransız çalıştırıcı, şöyle konuştu:

"Bir takım düşünün ki hiç transfer yapmadan Avrupa kupalarına katılıyor. Kulübün ekonomik olarak doğru yola sokulması gerektiğini düşünüyorum. Bu durum düzeldikten sonra sportif anlamda beklentiye girilebilir. Başkanımızla benzer fikirlere sahibiz. Sadece biraz zaman istiyorum. Ben şemsiye açıp da bahanelerin arkasına saklanmıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorum."