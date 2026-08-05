Mason Greenwood golü attı, yapılan paylaşım çok konuşuldu. "Mümkün değil"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini konuk etti.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi önemli bir avantajı elde etti.