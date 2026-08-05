Mason Greenwood golü attı, yapılan paylaşım çok konuşuldu. "Mümkün değil"
05.08.2026 23:17
Son Güncelleme: 05.08.2026 23:39
Fenerbahçeli Mason Greenwood'un Sturm Graz ağlarını sarsmasının ardından konuk ekibin paylaşımı dikkat çekti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini konuk etti.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi önemli bir avantajı elde etti.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Anderson Talisca ve 45. dakikada Mason Greenwood kaydetti.
GREENWOOD'DAN İLK
Fenerbahçe adına farkı 2'ye çıkaran golü kaydeden Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez skor katkısı yaptı.
"SAVUNMAK MÜMKÜN DEĞİL"
İngiliz futbolcunun golü sonrası Sturm Graz'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullanıldı.
Ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri sarsan Greenwoood'un golünün ardından Avusturya ekibinin hesabından "Bu kaliteyi savunmak mümkün değil" ifadelerinin yer aldığı gönderi paylaşıldı.
Sturm Graz'ın paylaşımı, kısa süre içinde futbolseverler tarafından çokça konuşuldu.