Mason Greenwood kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

1 Ekim 2001 tarihinde İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya gelen Mason Will John Greenwood, 24 yaşındadır.

Futbol yaşantısına henüz 6 yaşındayken Manchester United akademisinde başlayan Greenwood, her iki ayağını da iyi kullanabilmesi sayesinde çok küçük yaşlarda geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilmiştir.

Manchester United formasıyla Premier Lig sahnesinde fırtınalar estiren oyuncu, yaşadığı bazı adli süreçlerin ardından İspanya'nın Getafe ekibine kiralanmış, ardından 2024 yılında Fransa'nın dev ekibi Olympique Marsilya'ya transfer olmuştur.