Mason Greenwood kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
14.07.2026 09:13
Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu dünyaca ünlü İngiliz kanat oyuncusu Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Atletico Madrid, Roma ve Suudi Arabistan kulüplerinin de devrede olduğu bu transfer savaşını kazanan sarı-lacivertliler, kısa süre içinde yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirecek. Peki, Mason Greenwood kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, tüm Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. İşte İngiliz yıldız Mason Greenwood'un yaşamı hakkında bilgiler.
MASON GREENWOOD KİMDİR?
1 Ekim 2001 tarihinde İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya gelen Mason Will John Greenwood, 24 yaşındadır.
Futbol yaşantısına henüz 6 yaşındayken Manchester United akademisinde başlayan Greenwood, her iki ayağını da iyi kullanabilmesi sayesinde çok küçük yaşlarda geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilmiştir.
Manchester United formasıyla Premier Lig sahnesinde fırtınalar estiren oyuncu, yaşadığı bazı adli süreçlerin ardından İspanya'nın Getafe ekibine kiralanmış, ardından 2024 yılında Fransa'nın dev ekibi Olympique Marsilya'ya transfer olmuştur.
Mason Greenwood'un en büyük avantajı, hücum hattının her bölgesinde yüksek verimlilikle oynayabilen bir joker olmasıdır.
Ana mevkisi sağ kanattır. Ters ayakla içeri kat etme becerisi sayesinde sağ kanattan oyun kurmakta oldukça başarılır.
İhtiyaç halinde sol kanatta, santrforda ve yardımcı forvet pozisyonlarında da görev yapabilmektedir.
2025-2026 SEZONU PERFORMANSI
2025-2026 sezonunda Marsilya formasıyla kariyerinin altın dönemini yaşayan Mason Greenwood, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.
Çıktığı 45 resmi maçta 26 gol ve 11 asist üreterek toplamda 37 gole doğrudan etki etti.
Geçtiğimiz sezon Avrupa'nın en iyi 5 liginde, tüm kulvarlarda hem 25+ gol hem de 10+ asist barajını aşabilen tek kanat oyuncusu olmayı başardı.