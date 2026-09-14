Mason Greenwood'un maç sonu üzüntüsü. "3-0, 4-0 kazanırdık"
14.09.2026 22:22
Fenerbahçeli Mason Greenwood, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve 1 puana razı oldu.
Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Mason Greenwood, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte İngiliz futbolcunun sözleri:
"3-0, 4-0 KAZANABİLİRDİK"
"Çok fazla şans yarattık ama golü atamadığımız için kazanamadık. Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum."
"ÇOK KÖTÜ OLDUĞUMUZU SÖYLEYEMEM"
"Sonuçlarla alakalı bir şey bu... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz."