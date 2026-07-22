Mauro Icardi, Galatasaray'a cevap vermedi. "Hak etmedim, çok kırgınım"
22.07.2026 11:40
Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Galatasaray ile yolları ayrılan Mauro Icardi'nin tavrı dikkat çekti.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da bir dönem sona ermiş ve Mauro Icardi ile yollar ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılılarda geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu kazanan ve 1 kez gol kralı olan Arjantinli yıldıza yazılı açıklama ile veda edilmişti.
YÖNETİME KIZGIN
Takvim'in haberine göre golcü oyuncu, hem ayrılık şekli hem de kendisine yapılan tekliften dolayı yönetime kızgın.
VEDA MAÇI TEKLİFİ
2 Ağustos'ta Rams Park'ta oynanacak olan hazırlık maçı için Icardi ile temasa geçen Galatasaray Yönetimi'nin, Icardi'ye "Sana veda organizasyonu düzenleyelim" teklifini ilettiği ifade edildi.
Icardi'nin ise bu teklife herhangi bir yanıt vermediği kaydedildi.
"HAK ETMEDİM, ÇOK KIRGINIM"
Sosyal medya hesaplarından da Galatasaray ile ilgili bir veda paylaşımı yapmayan Mauro Icardi'nin yakın çevresine "Bana yapılanları hak etmedim. Başkan ve hocaya çok kırgınım" dediği iddia edildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla 134 maçta boy gösteren Icardi, 77 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.