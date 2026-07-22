Mauro Icardi, Galatasaray'a cevap vermedi. "Hak etmedim, çok kırgınım"

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da bir dönem sona ermiş ve Mauro Icardi ile yollar ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılılarda geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu kazanan ve 1 kez gol kralı olan Arjantinli yıldıza yazılı açıklama ile veda edilmişti.