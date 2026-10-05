Mauro Icardi için büyük sürpriz. "Geri dönmek istiyorum"
05.10.2026 19:30
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüp bulamayan Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Yaz transfer döneminde Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
Sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra birçok kulüple görüşen ancak herhangi bir anlaşmaya varamayan Arjantinli futbolcu ile ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi.
El Neuve'nin haberine göre Mauro Icardi, Galatasaray'a geri dönmek istiyor.
Yıldız golcünün sarı-kırmızılıları özlediğini ve tekrar Süper Lig'de forma giymek istediğini söylediği öne sürüldü.
Icardi'nin yeniden Galatasaray'a dönerek başarılı olmayı hedeflediği aktarıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla 134 maçta boy gösteren Icardi, 77 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.