Mauro Icardi için büyük sürpriz. "Geri dönmek istiyorum"

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra birçok kulüple görüşen ancak herhangi bir anlaşmaya varamayan Arjantinli futbolcu ile ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi.