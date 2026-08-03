Mauro Icardi için olay iddia. Ezeli rakibe önerildi
03.08.2026 12:32
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde yer alan Mauro Icardi için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray ile geçirdiği dört sezonda dört şampiyonluk kazanan Mauro Icardi, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.
Kariyerine hangi kulüpte devam edeceği merak edilen oyuncunun menajeri Elio Pino, "Arjantin'e dönmeyecek, en iyi seçenek Como." ifadesini kullanmıştı.
BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Sabah'ın haberine göre Icardi, sarı-kırmızılılardan ayrılmasının ardından menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.
SİYAH-BEYAZLILARIN CEVABI
Haberde Beşiktaş cephesinin "Icardi ile ilgili herhangi bir şey düşünmüyoruz." diyerek transferi veto ettiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı yöneticilerin Arjantinli golcüye kapıları kapattığı iddia edildi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla 134 maçta boy gösteren Icardi, 77 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.