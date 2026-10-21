Mauro Icardi için sıraya girdiler, şartını duyunca hemen vazgeçtiler. "Korkuttu"
21.10.2026 11:07
Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'nin geleceğine dair belirsizlik devam ederken, transferle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi, bekleyişini sürdürüyor.
Yeni adresinin hangi takım olacağı merak edilen Arjantinli yıldız için İspanyol basınında dikkat çeken bir haber yazıldı.
İKİ KULÜP İSTİYOR
La Colina de Nervion'un haberine göre Real Betis, Cucho Hernandez'in sakatlanması ve sahalardan en az 1 ay uzak kalacak olması nedeniyle Mauro Icardi'yi transfer etmek istedi. Real Betis'e ek olarak Valencia'nın da golcü oyuncu için devrede olduğu vurgulandı.
VALENCIA HEMEN MASADAN KALKTI
Valencia'ya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre bir kulüp yetkilisi, Mauro Icardi'yi arayıp transfer şartlarını sordu. Icardi, yıllık 5 milyon euro'ya imza atabileceğine dair cevap verince Valencia korktu ve transfer masasından kalktı.
BETIS HALEN SICAK
Real Betis'in ise Cucho Hernandez olmadan Feyenoord karşısında bir test maçına çıkacağı belirtilirken, yapılacak analiz sonrası Icardi transferine yoğunlaşabileceği aktarıldı.
GALATASARAY'A GERİ DÖNÜŞ İDDİASI VARDI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki santrforun yeniden Galatasaray'a döneceğine dair bir iddia gündeme gelmişti.
Icardi'nin menajeri Elio Pino, iddiaları "Son günlerde ortaya atılan iddialar, gazeteciliğe leke süren gazeteciler tarafından uydurulmuştur." diyerek yalanlamıştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla 134 maçta boy gösteren Icardi, 77 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.
Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.