Mauro Icardi için sıraya girdiler, şartını duyunca hemen vazgeçtiler. "Korkuttu"

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi, bekleyişini sürdürüyor.

Yeni adresinin hangi takım olacağı merak edilen Arjantinli yıldız için İspanyol basınında dikkat çeken bir haber yazıldı.

İKİ KULÜP İSTİYOR

La Colina de Nervion'un haberine göre Real Betis, Cucho Hernandez'in sakatlanması ve sahalardan en az 1 ay uzak kalacak olması nedeniyle Mauro Icardi'yi transfer etmek istedi. Real Betis'e ek olarak Valencia'nın da golcü oyuncu için devrede olduğu vurgulandı.