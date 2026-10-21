Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Mauro Icardi için sıraya girdiler, şartını duyunca hemen vazgeçtiler. "Korkuttu"

21.10.2026 11:07

Selim BaşeğmezerSpor editörü

Google'da NTV'yi tercih et

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'nin geleceğine dair belirsizlik devam ederken, transferle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Mauro Icardi için sıraya girdiler, şartını duyunca hemen vazgeçtiler. "Korkuttu"
NTV

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan Mauro Icardi, bekleyişini sürdürüyor.

 

Yeni adresinin hangi takım olacağı merak edilen Arjantinli yıldız için İspanyol basınında dikkat çeken bir haber yazıldı.

 

İKİ KULÜP İSTİYOR

 

La Colina de Nervion'un haberine göre Real Betis, Cucho Hernandez'in sakatlanması ve sahalardan en az 1 ay uzak kalacak olması nedeniyle Mauro Icardi'yi transfer etmek istedi. Real Betis'e ek olarak Valencia'nın da golcü oyuncu için devrede olduğu vurgulandı.

VALENCIA HEMEN MASADAN KALKTI 1
Anadolu Ajansı

VALENCIA HEMEN MASADAN KALKTI

Valencia'ya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre bir kulüp yetkilisi, Mauro Icardi'yi arayıp transfer şartlarını sordu. Icardi, yıllık 5 milyon euro'ya imza atabileceğine dair cevap verince Valencia korktu ve transfer masasından kalktı.

 

BETIS HALEN SICAK

 

Real Betis'in ise Cucho Hernandez olmadan Feyenoord karşısında bir test maçına çıkacağı belirtilirken, yapılacak analiz sonrası Icardi transferine yoğunlaşabileceği aktarıldı.

GALATASARAY'A GERİ DÖNÜŞ İDDİASI VARDI 2
Anadolu Ajansı

GALATASARAY'A GERİ DÖNÜŞ İDDİASI VARDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 33 yaşındaki santrforun yeniden Galatasaray'a döneceğine dair bir iddia gündeme gelmişti.

 

Icardi'nin menajeri Elio Pino, iddiaları "Son günlerde ortaya atılan iddialar, gazeteciliğe leke süren gazeteciler tarafından uydurulmuştur." diyerek yalanlamıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI 3
Anadolu Ajansı

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla 134 maçta boy gösteren Icardi, 77 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.

 

Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

 

Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram