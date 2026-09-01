Mauro Icardi ne yapacak? Menajerinden açıklama var
01.09.2026 14:32
Menajeri, sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'yle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Mauro Icardi'nin yeni adresi merakla bekleniyor.
Menajeri Letterio Pino, deneyimli golcünün geleceğine ilişkin Sky Sport 24'e açıklamada bulundu.
Pino, “Mauro ile birlikte finansal değil, en iyi yaşam planını değerlendiriyoruz. Mauro güzel bir şehir ve güzel bir yer seçmek istiyor. Lazio'dan yoğun bir ilgi var, düşündüğümüz bir seçenek.” dedi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Lazio, 33 yaşındaki yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin sonucuna göre Icardi'nin yeniden İtalya'ya dönmesi gündeme gelebilir.
Kariyerinde daha önce Serie A'da Inter forması da giyen Arjantinli golcü, böylece yıllar sonra İtalya futboluna geri dönebilir.
Mauro Icardi, Eylül 2022'de transfer olduğu Galatasaray'da 134 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 77 gol ve 25 asistlik skor katkısı verdi.