Mauro Icardi transferinin iptal nedeni ortaya çıktı

Galatasaray ile dört sezon geçiren ve tüm sezonlarında şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi, bu yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılardan ayrılmıştı.

Galatasaray ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Arjantinli golcünün yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyordu.