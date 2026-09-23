Mauro Icardi transferinin iptal nedeni ortaya çıktı
23.09.2026 14:29
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonraki yeni takımı merak edilen Mauro Icardi'nin prensip anlaşmasına vardığı transferin neden iptal olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray ile dört sezon geçiren ve tüm sezonlarında şampiyonluk yaşayan Mauro Icardi, bu yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılardan ayrılmıştı.
Galatasaray ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Arjantinli golcünün yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyordu.
Birçok takımla anılan Icardi, son olarak Tottenham ile görüşmüş ve hatta oyuncunun kulüple prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.
Mauro Icardi'nin Tottenham'a transferinin iptal olmasına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.
infobae'nin haberine göre Premier Lig'in oyuncu lisans kaydı sistemi, Tottenham'ın transferi bitirmesini engelledi.
Haberin devamında tek engelin lisans kaydı olmadığı, golcü oyuncunun İngiliz ekibinden istediği maaşın kulüp yönetiminde endişe yarattığı da belirtildi.
Ayrıca Icardi'nin Premier Lig deneyimsizliği ve teknik direktör Roberto De Zerbi'nin sistemine uyum sağlayıp sağlayamayacağının da soru işareti oluşturduğu aktarıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla 134 maçta boy gösteren Icardi, 77 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.