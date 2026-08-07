Mauro Icardi'den Galatasaray'a ret. Başkan Dursun Özbek'e şok cevap
07.08.2026 11:23
Son Güncelleme: 07.08.2026 14:53
Galatasaray ile yolları ayrılan Mauro Icardi, kulüp başkanı Dursun Özbek'e yanıt verdi.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda geçirdiği 4 sezonda 4 şampiyonluk elde eden Arjantinli yıldız, kulüp başkanı Dursun Özbek'in teklifine cevap verdi.
TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Sabah'ın haberine göre Icardi, Dursun Özbek'in veda maçı teklifine olumsuz yanıt verdi.
Deneyimli futbolcunun ayrılık sürecinde yaşananlar nedeniyle kırgın olduğu öne sürüldü.
"HAK ETMEDİM, KIRGINIM"
Icardi'nin daha önce yakın çevresine "Bana yapılanları hak etmedim. Başkan ve hocaya çok kırgınım." sözlerini kullandığı iddia edilmişti.
DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ
Geçtiğimiz günlerde konuşan başkan Özbek, "Bize verdiği hizmetin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan biri. Bir ayrılık dönemi gelmiştir. Galatasaray'a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik, cevabını bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla 134 maçta boy gösteren Icardi, 77 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.