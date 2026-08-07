Mauro Icardi'den Galatasaray'a ret. Başkan Dursun Özbek'e şok cevap

Geçtiğimiz günlerde konuşan başkan Özbek, "Bize verdiği hizmetin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. İkon oyuncularımızdan biri. Bir ayrılık dönemi gelmiştir. Galatasaray'a yakışan ve kendisinin verdiği hizmetlerin de gündem oluşturacağı bir ayrılık seremonisi planladık. Kendisine de ilettik, cevabını bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.