Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya olay gönderme. "Bana deli demişlerdi"

"Günaydın Milano. Burada her şey yolunda, yeni bir karar var. Boşanma davamda benden şu meblağlar istenmişti.

- Eski eşim için aylık 250 bin euro.

- Kızlarımın her biri için 65 bin euro.

- Boşanma tazminatı için aylık 100 bin euro.