Mauro Icardi'den Wanda Nara'ya olay gönderme. "Bana deli demişlerdi"
27.07.2026 22:16
Galatasaray ile geçirdiği 4 sezonun ardından takımdan ayrılan Mauro Icardi, Wanda Nara ile boşanma davası üzerine açıklama yaptı.
Galatasaray'da geçirdiği dört sezonda dört kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mauro Icardi, sarı-kırmızılılardan ayrılmıştı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İtalya'ya giden Arjantinli golcü, Wanda Nara ile boşanma davasına ilişkin bir paylaşım yaptı.
Icardi, Nara ve avukatının para taleplerinin reddedildiğini duyurdu.
Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Günaydın Milano. Burada her şey yolunda, yeni bir karar var. Boşanma davamda benden şu meblağlar istenmişti.
- Eski eşim için aylık 250 bin euro.
- Kızlarımın her biri için 65 bin euro.
- Boşanma tazminatı için aylık 100 bin euro.
"HAKİM, BU ÇILGINLIĞI REDDETTİ"
Hakim, 1 Haziran 2026'da bu çılgınlığı reddetti. Karardan memnun olmayan ve paramı gasp etmek isteyenler bu karara itiraz etti.
Bugün, 27 Temmuz 20262da İtalyan Mahkemesi'nin kararı çok netti: İTİRAZ GEÇERSİZ.
"BANA DELİ DEMİŞLERDİ"
Böylece her türlü talep ve başvuru yolu kapandı. Sadece boşanma kararının verilmesi kaldı.
İtalyan adalet sisteminin çalışması harika. Ancak 2024'te her şeyi İtalya'da yaptığım için bana deli demişlerdi."