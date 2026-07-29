Mauro Icardi'nin yeni takımı netleşiyor. Menajeri kulüp adı vererek duyurdu

Icardi'nin İtalyan futboluna geri döneceğini söyleyen Pino, "Resmi olmayan bilgilere göre Milano'ya 30 km uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu. En iyi seçeneği değerlendiriyoruz. İnceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Karar her an verilebilir. Icardi için en iyi seçenek Como gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.