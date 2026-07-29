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Mauro Icardi'nin yeni takımı netleşiyor. Menajeri kulüp adı vererek duyurdu

29.07.2026 17:14

Son Güncelleme: 29.07.2026 17:19

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor. Arjantinli futbolcunun menajeri açıklama yaptı.

Mauro Icardi'nin yeni takımı netleşiyor. Menajeri kulüp adı vererek duyurdu
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Galatasaray formasıyla dört sezonda dört şampiyonluk kazanan Mauro Icardi ile yollar ayrılmıştı.

 

Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kendisi için veda mesajı yayımlanan Arjantinli yıldızın yeni adresi merak ediliyordu.

MENAJERİ KONUŞTU 1
Anadolu Ajansı

MENAJERİ KONUŞTU

Kariyerine Arjantin'de devam edeceğine dair iddialar güneme gelen golcü oyuncunun menajeri dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ARJANTİN'DE OYNAMAKLA İLGİLENMİYOR" 2
Anadolu Ajansı

"ARJANTİN'DE OYNAMAKLA İLGİLENMİYOR"

Arjantinli gazeteci Pablo Layus'a konuşan menajer Elio Pino, "Hiç kimseyle görüşmedik. Her halükarda, Mauro, Arjantin'de oynamakla ilgilenmiyor." dedi.

"EN İYİ SEÇENEK COMO GİBİ" 3
Anadolu Ajansı

"EN İYİ SEÇENEK COMO GİBİ"

Icardi'nin İtalyan futboluna geri döneceğini söyleyen Pino, "Resmi olmayan bilgilere göre Milano'ya 30 km uzaklıktaki Como, Mauro için ideal bir yer olurdu. En iyi seçeneği değerlendiriyoruz. İnceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Karar her an verilebilir. Icardi için en iyi seçenek Como gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI 4
Anadolu Ajansı

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı formayla 134 maçta boy gösteren Icardi, 77 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY KARİYERİ 5
NTV

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

 

Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.

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