Mauro Icardi'yi icraya verdiler. Ev sahibi ile davalık oldu, 8 milyon liralık anlaşmazlık

Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi'nin özel yaşamı da gündemde...

Sarı-kırmızılılarda devam edip etmeyeceği henüz bilinmeyen Arjantinli futbolcunun İstanbul'daki ev sahibi ile arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.