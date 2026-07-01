Meksika'nın tarihi zaferi sonrası sokaklarda izdiham: Üç kişi öldü

Meksika milli takımının Dünya Kupası son 32 turunda Ekvador'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmesiyle başkent Mexico City sokaklarını dolduran binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda üç kişi havasızlıktan hayatını kaybetti.

Başkentin sağlık sekretaryası tarafından bugün yapılan açıklamada, can kayıplarının taraftarların kutlama için akın ettiği tarihi Bağımsızlık Meleği anıtının yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, acil müdahale ekiplerinin Paseo de la Reforma bulvarı çevresindeki farklı noktalarda bilincini kaybetmiş üç kişiye müdahale ettiğini aktardı.

Kutlamalar için trafiğe kapatılan ve özel olarak hazırlanan bu sembolik bulvar ve çevre sokaklardaki yoğunluk, ilerleyen saatlerde trajik anlara sahne oldu.

Sağlık kuruluşu sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Gelişmiş resüsitasyon çabalarının ardından, havasızlık nedeniyle 44 yaşında bir erkek ve 19 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği doğrulanmıştır" ifadesine yer verdi.