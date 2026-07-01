Meksika'nın tarihi zaferi sonrası sokaklarda izdiham: Üç kişi öldü
01.07.2026 14:49
Meksika milli takımının Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısını kutlamak için başkent Mexico City sokaklarını dolduran yüz binlerce kişinin yarattığı izdihamda üç kişi havasızlıktan hayatını kaybetti.
Meksika milli takımının Dünya Kupası son 32 turunda Ekvador'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmesiyle başkent Mexico City sokaklarını dolduran binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda üç kişi havasızlıktan hayatını kaybetti.
Başkentin sağlık sekretaryası tarafından bugün yapılan açıklamada, can kayıplarının taraftarların kutlama için akın ettiği tarihi Bağımsızlık Meleği anıtının yakınlarında meydana geldiği belirtildi.
Yetkililer, acil müdahale ekiplerinin Paseo de la Reforma bulvarı çevresindeki farklı noktalarda bilincini kaybetmiş üç kişiye müdahale ettiğini aktardı.
Kutlamalar için trafiğe kapatılan ve özel olarak hazırlanan bu sembolik bulvar ve çevre sokaklardaki yoğunluk, ilerleyen saatlerde trajik anlara sahne oldu.
Sağlık kuruluşu sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Gelişmiş resüsitasyon çabalarının ardından, havasızlık nedeniyle 44 yaşında bir erkek ve 19 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği doğrulanmıştır" ifadesine yer verdi.
Daha sonra yapılan açıklamada ise havasızlık nedeniyle fenalaşan ve yakın bir sokakta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki bir kadının da yaşamını yitirdiği, böylece can kaybının üçe yükseldiği bildirildi.
Mexico City Belediye Başkanı Clara Brugada, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda kurbanların ailelerine başsağlığı diledi ve herkese "her zaman sorumluluk, dikkat ve empatiyle kutlama yapma" çağrısında bulundu.
Büyük coşku, milli takımın Azteca Stadyumu'nda aldığı galibiyetle Dünya Kupası eleme turlarındaki 40 yıllık bekleyişine son vermesinin beraberinde başladı.
Ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika'nın Ekvador karşısındaki zaferiyle son 16 turuna kalması, ülkede büyük bir sevinç dalgası yarattı.
Kent yönetiminin tahminlerine göre, başta Bağımsızlık Meleği anıtı çevresi olmak üzere başkent sokaklarında bir milyondan fazla insan toplandı.
20 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan Mexico City, büyük kitlesel etkinliklere ve yoğun kalabalıklara alışkın bir yapıya sahip olmasına rağmen bu kez can kayıplarının önüne geçilemedi.
Meksika milli takımı, tarihi Azteca Stadyumu'ndaki karşılaşmada sergilediği üstün oyunla Ekvador'u 2-0 mağlup ederek 40 yıllık eleme turnuvası şanssızlığını kırmayı başardı.
Fırtınalı hava nedeniyle bir saat gecikmeli başlayan mücadeleye hızlı giren Meksika, ilk yarıda Julian Quinones'in sert şutuyla öne geçti. Quinones daha sonra Raul Jimenez'in golünün de hazırlayıcısı oldu.
İkinci yarıda Ekvador'un maça ortak olma çabalarına rağmen oyunun kontrolünü elinde tutan Meksika, turnuvaya en son ev sahipliği yaptığı 1986 yılından bu yana ilk kez bir Dünya Kupası eleme maçı kazanma başarısını gösterdi.