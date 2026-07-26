Melissa Vargas şov yaptı, finalin MVP'si oldu
26.07.2026 17:11
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas, Milletler Ligi finalindeki performansıyla adeta şov yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekip, finalde dünya ikincisi Brezilya ile karşılaştı.
Brezilya karşısında 23-25, 25-23, 26-24 ve 25-21'lik setlerle mücadeleyi 3-1 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ün ardından bir kez daha şampiyon oldu.
MVP MELISSA VARGAS
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Melissa Vargas, 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken 2026 Milletler Ligi'nin 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) seçildi.
SANTARELLI'DEN BİR KUPA DAHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde yükselişini sürdürüyor.
2023 yılında göreve başlayan İtalyan başantrenör, Türkiye ile üçüncü altın madalyasını kazandı.
2023'ün ardından 2026'da da VNL şampiyonluğu yaşayan Santarelli, yine 2023 yılında milli takımla Avrupa şampiyonluğu elde etti.
2025 Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye ile gümüş madalya kazanan Santarelli, milli takımla toplam madalya sayısını 4'e çıkardı.