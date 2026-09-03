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Melissa Vargas'tan Almanya'ya karşı kariyer rekoru. Maça damga vurdu

03.09.2026 21:29

NTV - Haber Merkezi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya'yı devirerek adını yarı finale yazdırdığı maçta Melissa Vargas kendi rekorunu egale etti.

Melissa Vargas'tan Almanya'ya karşı kariyer rekoru. Maça damga vurdu
Anadolu Ajansı

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye ile Almanya karşı karşıya geldi.

 

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 3-1 kazanan Filenin Sultanları, adını yarı finale yazdırdı.

Melissa Vargas'tan Almanya'ya karşı kariyer rekoru. Maça damga vurdu 1
Anadolu Ajansı

Millilerin yıldız ismi Melissa Vargas, karşılaşmada dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

Melissa Vargas'tan Almanya'ya karşı kariyer rekoru. Maça damga vurdu 2
Anadolu Ajansı

Başarılı pasör çaprazı, Almanya karşısında 4. sette 5. ace sayısına ulaştı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı formasıyla oynadığı maçlardaki ace rekorunu egale etti.

Melissa Vargas'tan Almanya'ya karşı kariyer rekoru. Maça damga vurdu 3
Anadolu Ajansı

Geceyi 26 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas, daha önce 24 Ağustos'ta oynanan Macaristan maçında 5 ace ile oynamış ve kendi rekorunu 4'ten 5'e yükselterek yenilemişti.

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