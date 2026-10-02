NTV

Merakla bekleniyordu, Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'nın dönüş maçı belli oldu

02.10.2026 13:59

Son Güncelleme: 02.10.2026 14:40

Selim BaşeğmezerSpor editörü

Google'da NTV'yi tercih et

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sahalara dönüş maçı belli oldu.

Merakla bekleniyordu, Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'nın dönüş maçı belli oldu
IHA

Milli araya Süper Lig'deki farklı Trabzonspor yenilgisiyle giren Galatasaray, dönüş için hazırlıklarını sürdürüyor.

 

Sarı-kırmızılılarda ligin 4. haftasında sakatlanan Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın son durumu merak ediliyordu.

DÖNÜŞ MAÇI BELLİ OLDU 1
Anadolu Ajansı

DÖNÜŞ MAÇI BELLİ OLDU

TRT Spor'un haberine göre Osimhen ve Lemina'nın milli ara dönüşünde oynanacak olan Kasımpaşa müsabakasına hazır olması bekleniyor.

Merakla bekleniyordu, Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'nın dönüş maçı belli oldu 2
Anadolu Ajansı

Haberin devamında teknik direktör Okan Buruk'un iki futbolcunun geri dönecek olmasına rağmen ilk 11'de şans vermeyi düşünmediği kaydedildi.

 

Lemina'nın hiç süre almasının beklenmediği aktarılırken, Osimhen'in ise maçın durumuna göre 30 dakikalık bir sürede sahaya çıkabileceği belirtildi.