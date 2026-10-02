Merakla bekleniyordu, Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'nın dönüş maçı belli oldu
02.10.2026 13:59
Son Güncelleme: 02.10.2026 14:40
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sahalara dönüş maçı belli oldu.
Milli araya Süper Lig'deki farklı Trabzonspor yenilgisiyle giren Galatasaray, dönüş için hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda ligin 4. haftasında sakatlanan Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın son durumu merak ediliyordu.
DÖNÜŞ MAÇI BELLİ OLDU
TRT Spor'un haberine göre Osimhen ve Lemina'nın milli ara dönüşünde oynanacak olan Kasımpaşa müsabakasına hazır olması bekleniyor.
Haberin devamında teknik direktör Okan Buruk'un iki futbolcunun geri dönecek olmasına rağmen ilk 11'de şans vermeyi düşünmediği kaydedildi.
Lemina'nın hiç süre almasının beklenmediği aktarılırken, Osimhen'in ise maçın durumuna göre 30 dakikalık bir sürede sahaya çıkabileceği belirtildi.