"Merhaba Zaher. Ben Vinicius." Real Madrid'in yıldızından duygulandıran mesaj

Kahire'deki tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar BBC'ye röportaj veren 13 yaşındaki Zaher bu sırada inanılmaz bir sürpriz ile karşılaştı.

Zira önünde idolü Vinicius Junior'dan gelen video mesaj vardı.

Videoya Arapça "Merhaba Zaher" diyerek başlayan Brezilyalı yıldız, yaşadığı zorlu süreci bildiğini belirterek Zaher'e yeniden futbol oynaması ve mutlu olması temennisinde bulundu. Vinicius mesajında, "Seni bir gün Madrid'e davet etmek istiyorum. Birlikte bir maç izleyip günü beraber geçirelim. Protez bacakların için de çok mutluyum çünkü sen bunu hak ettin" ifadelerini kullandı.

Mesajı izlediğinde büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşayan Zaher, hemen odasından çıkıp üzerine Vinicius Junior forması giydi ve poz verdi.

İdolünün sözlerinin kendisine büyük bir moral kaynağı olduğunu dile getiren Zaher, güvenlik durumunun kısmen iyileşmesiyle döndüğü Hartum'da en büyük hayalinin bir gün vize alarak bu davete icabet etmek olduğunu söyledi.