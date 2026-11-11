"Merhaba Zaher. Ben Vinicius." Real Madrid'in yıldızından duygulandıran mesaj
11.11.2026 20:36
İç savaşta iki bacağını da kaybeden 13 yaşındaki Zaher, geçen yıl BBC'de yayınlanan röportajında "Hayranıyım" dediği Real Madrid'in Brezilyalı yıldızından çok özel bir davet aldı.
HAYATA TUTUNMA HİKAYESİ MİLYONLARA ULAŞTI
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Sudan'daki iç savaşta düzenlenen drone saldırısında iki bacağını kaybeden 13 yaşındaki Zaher'e sürpriz bir video mesaj göndererek onu İspanya'da ağırlamak istediğini açıkladı.
Sudan'ın başkenti Hartum'da 2024 yılında ordu ile paramiliter güçler arasındaki şiddetli çatışmalar sırasında annesiyle birlikte sokakta mercimek satarak geçinmeye çalışan küçük Zaher, bölgeye düzenlenen drone saldırısında ağır yaralandı. Saldırının ardından iki bacağı da ampute edilen Zaher'in hayata tutunma mücadelesi, geçen yıl BBC News ekibinin Hartum'da kendisiyle tanışıp hikayesini dünyaya duyurmasıyla yeni bir boyut kazandı.
Futbol oynarken çekilen görüntüleri büyük ilgi gören Zaher kendisiyle röportaj yapan BBC muhabirine Real Madrid'i tuttuğunu ve Vinicius Jr. hayranı olduğunu da söyler.
YARDIM KAMPANYASI İLE YENİDEN YÜRÜDÜ
Haberin ardından Sudan asıllı avukat Dena Latif'in öncülüğünde İngiltere'de başlatılan yardım kampanyasında 45 bin sterlin (yaklaşık 60 bin dolar) bağış toplandı. Toplanan bu fon sayesinde pasaportları dahi bulunmayan Zaher ve annesi, tedavi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştırıldı. Kahire'de geçirdiği zorlu ameliyatlar, fizik tedavi ve psikolojik destek süreçlerinin ardından protez bacaklarına kavuşan Zaher, aylar sonra yeniden yürümeye ve en büyük tutkusu olan futbol topuna vurmaya başladı.
İDOLÜNDEN ARAPÇA SELAM VE DAVET
Kahire'deki tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar BBC'ye röportaj veren 13 yaşındaki Zaher bu sırada inanılmaz bir sürpriz ile karşılaştı.
Zira önünde idolü Vinicius Junior'dan gelen video mesaj vardı.
Videoya Arapça "Merhaba Zaher" diyerek başlayan Brezilyalı yıldız, yaşadığı zorlu süreci bildiğini belirterek Zaher'e yeniden futbol oynaması ve mutlu olması temennisinde bulundu. Vinicius mesajında, "Seni bir gün Madrid'e davet etmek istiyorum. Birlikte bir maç izleyip günü beraber geçirelim. Protez bacakların için de çok mutluyum çünkü sen bunu hak ettin" ifadelerini kullandı.
Mesajı izlediğinde büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşayan Zaher, hemen odasından çıkıp üzerine Vinicius Junior forması giydi ve poz verdi.
İdolünün sözlerinin kendisine büyük bir moral kaynağı olduğunu dile getiren Zaher, güvenlik durumunun kısmen iyileşmesiyle döndüğü Hartum'da en büyük hayalinin bir gün vize alarak bu davete icabet etmek olduğunu söyledi.