Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Penaltı kaçırarak da tarihe geçti

Maçın başında bir de penaltı kaçıran 38 yaşındaki yıldız, bu turnuvada ayrıca ilginç bir istatistiğe de ortak oldu. Messi artık Dünya Kupası tarihinde en çok penaltı kaçıran isimlerden biri olma ünvanını da taşıyor. 2006'dan bu yana altıncı Dünya Kupası'nı oynayan Messi, milli formayla çıktığı 201 maçta 121 gole ulaştı.