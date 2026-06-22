Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Penaltı kaçırarak da tarihe geçti
22.06.2026 21:21
Son Güncelleme: 22.06.2026 22:01
Arjantinli yıldız Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı gollerle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ünlü yıldız ayrıca kaçırdığı penaltıyla da kupa tarihinde en çok penaltı kaçıran oyuncu oldu.
Arjantin Milli Takımı’nın kaptanı Messi, pazartesi günü Avusturya ile oynanan maçta fileleri iki kez havalandırarak Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 18’e çıkardı.
38 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Kuzey Amerika’daki turnuvada Arjantin’in unvan savunmasına Cezayir karşısında 3-0’lık galibiyetle başladığı maçta hat-trick yapmış ve Miroslav Klose’nin 16 gollük rekoruna ortak olmuştu.
Messi, Arjantin’in ikinci grup maçında 38. dakikada attığı golle rekorun tek sahibi oldu. Teksas’ın Arlington kentindeki Dallas Cowboys stadında oynanan maçta tribünler, Messi’nin golleriyle büyük coşku yaşadı.
Maçın başında bir de penaltı kaçıran 38 yaşındaki yıldız, bu turnuvada ayrıca ilginç bir istatistiğe de ortak oldu. Messi artık Dünya Kupası tarihinde en çok penaltı kaçıran isimlerden biri olma ünvanını da taşıyor. 2006'dan bu yana altıncı Dünya Kupası'nı oynayan Messi, milli formayla çıktığı 201 maçta 121 gole ulaştı.
İlk Dünya Kupası deneyimini 2006’da yaşayan Messi’nin performansı, Arjantin’in 1962’de Brezilya’dan bu yana üst üste Dünya Kupası kazanan ilk takım olma hedefi açısından da umut verici görülüyor.
Messi, Cezayir maçındaki ilk golünün ardından gözyaşlarını tutamamış, daha sonra babasının sağlık sorunu yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Kişisel sıkıntılarına ve turnuva öncesinde yaşadığı hamstring problemine rağmen Messi’nin sahadaki varlığı, takım arkadaşları için büyük moral kaynağı olmayı sürdürüyor.
Dünya Kupası gol krallığı listesinde Messi ve Klose’nin ardından 15 golle Brezilyalı Ronaldo geliyor. Gerd Müller ve Fransa’nın yıldızı Kylian Mbappe ise 14’er golle onu takip ediyor.