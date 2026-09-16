Messi emekli oluyor, son maçı belli oldu

2005 yılında sırtına ilk kez geçirdiği Arjantin formasıyla 207 maçta mücadele eden yıldız futbolcu, 125 gol atıp 68 de asist yaptı.

Futbolun yaşayan efsanesi,, 2021 ve 2024'te Copa America, 2022'de ise Dünya Kupası şampiyonu olan 'Tangocular'ın takım kaptanlığını üstlendi.