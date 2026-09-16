Messi emekli oluyor, son maçı belli oldu
16.09.2026 09:05
Futbolun yaşayan efsanesi Messi, jubile maçı için Arjantin Milli Takımı kadrosuna dahil edildi.
SON MAÇIN TARİHİ NETLEŞTİ
Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda etmeye hazırlanıyor.
Messi, Arjantin'in 6 Ekim'de Benin ile karşılaşacağı maçla birlikte milli takımdan emekli olacak.
2005 yılında sırtına ilk kez geçirdiği Arjantin formasıyla 207 maçta mücadele eden yıldız futbolcu, 125 gol atıp 68 de asist yaptı.
Futbolun yaşayan efsanesi,, 2021 ve 2024'te Copa America, 2022'de ise Dünya Kupası şampiyonu olan 'Tangocular'ın takım kaptanlığını üstlendi.
Son olarak 2026 Dünya Kupası Finali'nde İspanya kaybedilen maçta milli formayı terleten Messi, geçtiğimiz günlerde milli takım kararını açıklamıştı.
Messi, "Arjantinli olmaktan gurur duymanız için tüm benliğimi ortaya koydum." sözleriyle milli takımdan emeklilik kararını açıklamıştı.
BALLON D’OR İHTİMALİ
France Football dergisi, yılın en iyi futbolcularının belirleneceği Ballon d’Or ödüllerinin adaylarını açıklamıştı.
Erkeklerde Kane, Haaland ve Messi’nin yanı sıra Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Lamine Yamal da aday gösterilmişti.
AĞUSTOS AYINDA BABASINI KAYBETTİ
Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Messi, geçtiğimiz aylarda acı haberle sarsıldı.
Messi'nin babası Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetmişti.