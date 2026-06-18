Messi hat-trick yaptı, Ronaldo etkisiz kaldı. Maç sonundaki tezahürat sinirlendirdi
18.06.2026 09:16
Son Güncelleme: 18.06.2026 09:36
2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında hat-trick yapan Lionel Messi'nin aksine Cristiano Ronaldo sahada etkisiz kaldı ve Portekiz üç puanı alamadı. Rakip tribünler maç sonu yıldız futbolcuyu öfkelendirdi.
2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmaya beklendiği gibi baskılı başlayan Portekiz, erken bulduğu golle skor üstünlüğünü ele geçirdi. 6. dakikada Neto'nun sol taraftan ceza alanına ortasında topu kafa vuruşuyla uzak köşeye gönderen Joao Neves, takımını 1-0 öne geçirdi.
Portekiz yarı alanında oyun kuran Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 45+5. dakikada skora dengeyi getirdi. Masuaku'nun sağ taraftan ceza alanına ortasında Wissa, kafa vuruşuyla Diogo Costa'nın yanından topu ağlara yolladı ve mücadele 1-1 sonuçlandı. 90 dakika sahada kalan Cristiano Ronaldo etkisiz bir futbol oynadı.
GERİDE KALDI TRİBÜNLER ALAY ETTİ
Portekiz ile 1-1 berabere kalan Demokratik Kongo'da taraftarlar, maç sonrasında Cristiano Ronaldo'ya "Messi" tezahüratlarında bulundu.
40 yaşındaki Portekizli yıldız, 90 dakikada 25 kez topla buluştu ve isabet bulmayan üç şut çekti.
Ronaldo gol, asist katkısı yapamazken, dribling ve kilit pas istatistiklerinde de başladığı gibi bitirdi.
"ETKİSİZ KALDI, PERFORMANS SERGİLEYEMİYOR"
The Athletic'de yer alan haberde; Ronaldo için “Bırakmıyor ama artık etkili olamıyor.” başlığı atıldı.
Haberde Ronaldo için şu ifadelere yer verildi:
"Yapamayacağınıza dair kanıtlar olsa bile yapmaya çalışırsınız. Hala tercih ediliyorsanız eski yeteneklerinizde olduğunuzu düşünebilirsiniz.
Ronaldo, Dünya Kupası'nı kazanmanın favorileri arasında yer alan Portekiz için gereken standarda yakın bir performans sergileyemiyor."
MESSİ HAT-TRİCK YAPMIŞTI
Cezayir karşısında sahaya çıkarak 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olan Messi, Kansas'ta oynanan karşılaşmada attığı gollerle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu sırasını Alman oyuncu Miroslav Klose'yle paylaşmaya başladı.
Kansas'a 13 golle gelen Messi, Arjantin'in Cezayir karşısındaki 3 golünü de atarak Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını 16'ya yükseltti.
Klose'yle birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Messi 1 gol daha atması halinde bu alanda ilk sırayı ele geçirecek.
RONALDO, 6. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele ederek tarihe geçti.
Maçta 90 dakika sahada kalan 41 yaşındaki futbolcu, 5'i ceza alanında 25 kez topla buluşurken çektiği 3 şutta da kaleyi bulamadı.
YENİ KURAL PORTEKİZ'E KORNER GETİRDİ
Turnuvada uygulanan yeni kurallar gereği, kalecilerin kale vuruşunu kullanırken çok fazla zaman geçirmesi durumunda rakip takım korner kazanıyor.
53. dakikada kaleci Mpasi, kale atışını kullanmakta gecikince hakem Al Jassim, Portekiz lehine korner verdi.