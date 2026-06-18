Messi hat-trick yaptı, Ronaldo etkisiz kaldı. Maç sonundaki tezahürat sinirlendirdi

Portekiz ile 1-1 berabere kalan Demokratik Kongo'da taraftarlar, maç sonrasında Cristiano Ronaldo'ya "Messi" tezahüratlarında bulundu.



40 yaşındaki Portekizli yıldız, 90 dakikada 25 kez topla buluştu ve isabet bulmayan üç şut çekti.

Ronaldo gol, asist katkısı yapamazken, dribling ve kilit pas istatistiklerinde de başladığı gibi bitirdi.