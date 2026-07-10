NTV

Messi ne yaparsa o da aynısını yapıyor. Kylian Mbappe'nin ilginç tesadüfü

10.07.2026 01:29

Selim Başeğmezer

Google'da NTV'yi tercih et

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasında da ciddi bir rekabet yaşanıyor.

Messi ne yaparsa o da aynısını yapıyor. Kylian Mbappe'nin ilginç tesadüfü
NTV

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ederken, futbolcular arasındaki mücadele de ciddi bir boyuta ulaştı.

MBAPPE'DEN 1 GOL - 1 ASİST 1
Reuters

MBAPPE'DEN 1 GOL - 1 ASİST

Fransa ile Fas'ın karşı karşıya geldiği ve "Horozlar"ın 2-0 kazandığı maçta Kylian Mbappe, 1 gol - 1 asistle karşılaşmaya damga vurdu.

 

Fransa'nın ilk golünü kaydeden ve ikinci golde asisti yapan isim olan Mbappe, takımının Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmasında başrol oynadı.

 

Mbappe'nin bu performansı dikkat çekerken, ortaya ilginç bir tesadüf çıktı.

MESSI NE YAŞADIYSA MBAPPE DE YAŞADI 2
Reuters

MESSI NE YAŞADIYSA MBAPPE DE YAŞADI

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, son 16 turunda Mısır'a karşı oynanan maçta ne yaşadıysa Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe de çeyrek finaldeki Fas maçında aynısını yaşadı.

Messi ne yaparsa o da aynısını yapıyor. Kylian Mbappe'nin ilginç tesadüfü 3
Reuters

Messi, Mısır karşısında kullandığı penaltıdan yararlanamazken maçı 1 gol - 1 asistle tamamladı ve takımının çeyrek finale yükselmesine büyük katkı sağladı.

 

Ayrıca ünlü yıldız, 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 8'e yükseltti. Messi, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını ise 21 yaptı.

MBAPPE DE KAÇIRARAK BAŞLADI 4
Reuters

MBAPPE DE KAÇIRARAK BAŞLADI

Mbappe ise Fas karşısında penaltıda topun başına geçti ancak kaleci Bounou'ya takıldı.

Messi ne yaparsa o da aynısını yapıyor. Kylian Mbappe'nin ilginç tesadüfü 5
Reuters

Daha sonra ise takımının ilk golünü kaydeden Fransız yıldız, Dembele'nin golünde de asisti yapan isim oldu.

SIKI TAKİP 6
Reuters

SIKI TAKİP

2026 Dünya Kupası'nda gol sayısını 8'e yükselten Mbappe, turnuva tarihindeki gol sayısını ise 20 yaptı.

Messi ne yaparsa o da aynısını yapıyor. Kylian Mbappe'nin ilginç tesadüfü 7
Reuters

Messi ile Mbappe arasındaki bu ilginç tesadüf, futbolseverlerin sosyal medyada en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram