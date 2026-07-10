Messi ne yaparsa o da aynısını yapıyor. Kylian Mbappe'nin ilginç tesadüfü
10.07.2026 01:29
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasında da ciddi bir rekabet yaşanıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ederken, futbolcular arasındaki mücadele de ciddi bir boyuta ulaştı.
MBAPPE'DEN 1 GOL - 1 ASİST
Fransa ile Fas'ın karşı karşıya geldiği ve "Horozlar"ın 2-0 kazandığı maçta Kylian Mbappe, 1 gol - 1 asistle karşılaşmaya damga vurdu.
Fransa'nın ilk golünü kaydeden ve ikinci golde asisti yapan isim olan Mbappe, takımının Dünya Kupası'nda yarı finale çıkmasında başrol oynadı.
Mbappe'nin bu performansı dikkat çekerken, ortaya ilginç bir tesadüf çıktı.
MESSI NE YAŞADIYSA MBAPPE DE YAŞADI
Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, son 16 turunda Mısır'a karşı oynanan maçta ne yaşadıysa Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe de çeyrek finaldeki Fas maçında aynısını yaşadı.
Messi, Mısır karşısında kullandığı penaltıdan yararlanamazken maçı 1 gol - 1 asistle tamamladı ve takımının çeyrek finale yükselmesine büyük katkı sağladı.
Ayrıca ünlü yıldız, 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 8'e yükseltti. Messi, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını ise 21 yaptı.
MBAPPE DE KAÇIRARAK BAŞLADI
Mbappe ise Fas karşısında penaltıda topun başına geçti ancak kaleci Bounou'ya takıldı.
Daha sonra ise takımının ilk golünü kaydeden Fransız yıldız, Dembele'nin golünde de asisti yapan isim oldu.
SIKI TAKİP
2026 Dünya Kupası'nda gol sayısını 8'e yükselten Mbappe, turnuva tarihindeki gol sayısını ise 20 yaptı.
Messi ile Mbappe arasındaki bu ilginç tesadüf, futbolseverlerin sosyal medyada en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.