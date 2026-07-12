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Messi, Portekizli hakeme öfkelendi ve tartıştı. "Benimle düzgün konuş"

12.07.2026 05:26

Son Güncelleme: 12.07.2026 05:42

Selim Başeğmezer

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Arjantin ile İsviçre'nin karşı karşıya geldiği maçta Lionel Messi ile Portekizli hakem Pinheiro arasındaki diyalog dikkat çekti.

TANSİYON YÜKSEK
Reuters

TANSİYON YÜKSEK

Arjantin ile İsviçre, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

 

Kansas City Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük bir mücadeleye sahne olurken, zaman zaman iki takım futbolcuları arasında da tansiyon yükseldi.

MESSI, PORTEKİZLİ HAKEMLE TARTIŞTI 1
Reuters

MESSI, PORTEKİZLİ HAKEMLE TARTIŞTI

Bu anlardan birinde karşılaşmayı yöneten Portekizli hakem Joao Pedro Pinheiro ile Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi arasında geçen diyalog dikkat çekti.

"BENİMLE DÜZGÜN KONUŞ" 2
Reuters

"BENİMLE DÜZGÜN KONUŞ"

Messi, hakemin yanına giderek "Benimle düzgün konuş, saygılı davran. Ben seninle gayet düzgün konuşuyorum ve sana saygılı davranıyorum." dedi.

HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ 3
Reuters

HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yıldız futbolcunun, Portekizli hakemle konuştuğu esnada sinirli olduğu ve işaret parmağını kendisine yönelttiği görüldü.

Messi, Portekizli hakeme öfkelendi ve tartıştı. "Benimle düzgün konuş" 4
Reuters

İki arasındaki diyalog, kısa süre içinde sosyal medyada futbolseverler arasında en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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