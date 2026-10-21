Messi ve Ronaldo yeniden karşı karşıya: Ballon d’Or tarihinin en iyisi seçiliyor
21.10.2026 05:17
Ballon d’Or, ödülü en az iki kez kazanan 10 futbolcunun yer aldığı “Tüm Zamanların Ballon d’Or’u” oylamasını başlattı. Taraftarlar, yıldızların ödül kazandıkları yıllar arasında seçim yapıyor.
Futbolun yıllardır süren Lionel Messi-Cristiano Ronaldo tartışması, bu kez Ballon d’Or’un resmi platformuna taşındı. “Ballon d’Or Of All Time” adı verilen ve B.O.A.T. kısaltmasıyla duyurulan oylama, ödül tarihinin en unutulmaz performansını taraftarların oylarıyla belirlemeyi amaçlıyor.
Seçimin dikkat çeken bir ayrıntısı ise her futbolcunun kazandığı Ballon d’Or ayrı bir adaylık olarak sunuluyor. Böylece taraftarlar, aynı oyuncunun kariyerindeki farklı yıllar arasında da tercih yapabiliyor.
10 FUTBOL EFSANESİ AYNI OYLAMADA
Aday listesinde Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff ve Alfredo Di Stefano bulunuyor.
Messi sekiz, Cristiano Ronaldo beş ödülle oylamada yer alıyor. Cruyff, Platini ve Van Basten’in üçer, Di Stefano, Beckenbauer, Keegan, Rummenigge ve Ronaldo Nazario’nun ise ikişer zaferi seçime sunuluyor. Böylece 10 futbolcunun toplam 32 farklı ödül yılı yarışıyor.
En az iki kez kazanma koşulu, futbol tarihinin bazı ünlü isimlerini listenin dışında bırakıyor. Ballon d’Or’u birer kez kazanan Zinedine Zidane, Ronaldinho ve Eusebio bu oylamada yer almıyor.
RONALDO’NUN 2008 YILI ÖNE ÇIKIYOR
Cristiano Ronaldo’nun Manchester United formasıyla 2008’de kazandığı Ballon d’Or, yaklaşık yüzde 62 ile oylamada ilk sırada yer alıyor. Lionel Messi’nin 2012 yılı ise aynı yüzde 13 ile ikinci sırada devam ediyor.
Resmî oylama, 27 Ekim 2026’da Paris saatiyle 23.59’da sona erecek.
Ronaldo, Manchester United forması giydiği 2008’de Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşamış, kariyerinin ilk Ballon d’Or ödülünü kazanmıştı. Messi’nin 2012 performansı ise bir takvim yılında attığı 91 golle hatırlanıyor.
HER OY İÇİN 1 EURO ÖDENİYOR
Katılım, 1 euro karşılığında dijital Ballon d’Or fotoğrafı satın alınmasına bağlı. Resmi kurallara göre hesap oluşturmak ve en az 18 yaşında olmak gerekiyor. Katılımcılar birden fazla oy kullanabilirken, her yeni oy için yeniden 1 euroluk ödeme yapılıyor.
Katılımcılara ayrıca 2027’de düzenlenecek 71. Ballon d’Or töreni için iki bilet kazanma şansı sunuluyor.
Kazanan, 28 Ekim’de Ballon d’Or’un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.