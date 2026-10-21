Messi ve Ronaldo yeniden karşı karşıya: Ballon d’Or tarihinin en iyisi seçiliyor

Aday listesinde Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff ve Alfredo Di Stefano bulunuyor.

Messi sekiz, Cristiano Ronaldo beş ödülle oylamada yer alıyor. Cruyff, Platini ve Van Basten’in üçer, Di Stefano, Beckenbauer, Keegan, Rummenigge ve Ronaldo Nazario’nun ise ikişer zaferi seçime sunuluyor. Böylece 10 futbolcunun toplam 32 farklı ödül yılı yarışıyor.

En az iki kez kazanma koşulu, futbol tarihinin bazı ünlü isimlerini listenin dışında bırakıyor. Ballon d’Or’u birer kez kazanan Zinedine Zidane, Ronaldinho ve Eusebio bu oylamada yer almıyor.