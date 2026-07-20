Messi’den final yenilgisi sonrası duygusal mesaj
20.07.2026 22:30
Lionel Messi, Arjantin’in Dünya Kupası finalinde İspanya’ya mağlup olmasının ardından yaşadığı üzüntüyü sosyal medyadan dile getirdi. Messi, yenilginin kendilerinde “çok büyük bir acı” bıraktığını belirtirken, Arjantin’in üst üste ikinci kez finale yükselmesinden gurur duyduğunu söyledi.
İspanya, ABD’nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde oynanan finalde Arjantin’i uzatma bölümünde 1-0 mağlup etti. İspanya’ya kupayı getiren golü Ferran Torres kaydetti.
Bu sonuçla 2022 Dünya Kupası’nın şampiyonu Arjantin, üst üste ikinci kez kupaya ulaşma fırsatını kaçırdı. Arjantin ayrıca Brezilya’nın 1962’de elde ettiği başarının ardından Dünya Kupası’nı art arda kazanan ilk erkek takımı olma şansını da yitirdi.
Messi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Acımız çok büyük ve bu yaranın iyileşmesi uzun zaman alacak” ifadelerini kullandı.
Takımının turnuvadaki mücadelesine ve taraftarların desteğine de dikkati çeken Messi, “Ancak bütün güzel anıları da yanımda taşıyacağım. Tüm ülkenin desteği, bu takımın emeği ve mücadelesiyle birleşerek bizi bir kez daha dünyanın en iyi takımları arasına taşıdı” dedi.
İspanya’yı tebrik eden 39 yaşındaki yıldız, Arjantin’in art arda iki Dünya Kupası finaline çıkmasının önemli bir başarı olduğunu vurguladı.
Messi, 2014, 2022 ve 2026’nın ardından üç Dünya Kupası finalinde forma giyerek Brezilyalı Cafu’dan sonra bu başarıya ulaşan ikinci futbolcu oldu.
Inter Miami forması giyen Messi, Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’nın yanı sıra 2021 ve 2024 Copa America ile 2022 Finalissima şampiyonluklarını yaşadı. Sekiz kez Ballon d’Or kazanan Messi, futbol tarihinin en başarılı oyuncuları arasında gösteriliyor.
Messi açıklamasını, “Bir kez daha ülke olarak kenetlendik, birlik olduk ve Arjantinli olmanın büyük gururunu hep birlikte yaşadık” sözleriyle tamamladı.