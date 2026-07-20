Messi’den final yenilgisi sonrası duygusal mesaj

Takımının turnuvadaki mücadelesine ve taraftarların desteğine de dikkati çeken Messi, “Ancak bütün güzel anıları da yanımda taşıyacağım. Tüm ülkenin desteği, bu takımın emeği ve mücadelesiyle birleşerek bizi bir kez daha dünyanın en iyi takımları arasına taşıdı” dedi.

İspanya’yı tebrik eden 39 yaşındaki yıldız, Arjantin’in art arda iki Dünya Kupası finaline çıkmasının önemli bir başarı olduğunu vurguladı.