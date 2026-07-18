"Messi'ye nasıl önlem alacaksınız" sorusuna ilginç yanıt: "15 dakika içinde bize 4 gol attı"
18.07.2026 11:14
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, dev maç öncesi Messi'ye nasıl önlem alacaklarının sorulması üzerine ilginç bir yanıt verdi.
"HARİKA BİR GÖSTERİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finalinin harika bir gösteri olacağını söyledi.
De la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın Arjantin ile oynayacakları final maçı öncesi New York kentindeki Javits Center'da basın toplantısı düzenledi.
Birbirine benzer iki süper takımın finalde karşı karşıya geleceğini belirten deneyimli teknik adam, "Ben yarın harika bir gösteri olacağını düşünüyorum. Birbirine çok benzeyen iki süper ekip görüyorum, davranış biçimleri, futbolcu yetenekleri açısından. Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Elbette her birimiz oyunu bize en çok uyan yere çekmeye çalışacağız." diye konuştu.
"FİNALE KALIP KAYBETMEYİ BUGÜNDEN İMZALARIM"
Dünya Kupası'nda final oynamanın lüks ve ayrıcalık olduğunu kaydeden De la Fuente, "Benim için önemli olan bir finale ulaşmak. Ben her Dünya Kupası finaline kalıp kaybetmeyi bugünden imzalarım, bunu herkes bilsin. Önemli olan finale kalmaktır. Dolayısıyla bunun ne kadar önemli olduğunu anlamak lazım, bir Dünya Kupası finali oynamak. Bu yüzden bu anın tadını çıkaracağız. Kendi erdemlerimizle, son yıllarda harika bir gidişat yakalayan ve çok iyi durumda olan çok ama çok büyük bir rakibe karşı maçı kazanmaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.
İspanyol çalıştırıcı, Lamine Yamal'ın son durumunun sorulması üzerine, "Lamine iyi. Bugün tüm oyuncular antrenman yaptı. Yarın son antrenman seansımız var. En kritik anlardan biri bu. Çünkü eğer olumsuz bir durum yaşanırsa toparlanmak için zaman kalmamış oluyor ama hepsi iyiler." bilgisini paylaştı.
"MESSİ 15 DAKİKA İÇİNDE BİZE 4 GOL ATTI"
65 yaşındaki teknik adam, Messi'ye nasıl önlem alacaklarının sorulması üzerine, şunları kaydetti:
"Ben Sevilla Kulübü'nü çalıştırırken Messi ile tanıştım. Kral Kupası'nda Barcelona ile oynuyorduk. Barcelona'ya gitmiştik. Herkes Messi adında bir çocuktan övgüyle bahsediyordu. Biz de maçın başında ona adam adama markaj yaptık. 70. dakikada durum 0-0'dı. Onu marke eden oyuncu sarı kart görünce onu değiştirdim ve Messi 15 dakika içinde bize 4 gol attı. Messi'ye adam adama markaj mı uygulayacağız? Hayır ama ona karşı çok dikkatli olacak mıyız? Evet."
İspanyol futbolcu Rodri, milli takım olarak çok büyük rakipleri yenebilecek güçte olduklarını kanıtladıklarını belirterek, "Şimdi ise karşımızda belki de en zorlu rakip, ya da son yıllarda en çok varlık göstermiş, en formda olan rakip var. Dolayısıyla bu, en formda rakibe karşı Dünya Kupası'nı kaldırmaya gücümüzün yetip yetmeyeceğini belirlemek için mükemmel bir test olacak. Şampiyon olmak için kaybetme korkusundan ziyade, kazanma arzusunun daha fazla olması gerekiyor. Kazanmak için her şeyimizle sahaya çıkacağız." diye konuştu.