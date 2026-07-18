"Messi'ye nasıl önlem alacaksınız" sorusuna ilginç yanıt: "15 dakika içinde bize 4 gol attı"

Dünya Kupası'nda final oynamanın lüks ve ayrıcalık olduğunu kaydeden De la Fuente, "Benim için önemli olan bir finale ulaşmak. Ben her Dünya Kupası finaline kalıp kaybetmeyi bugünden imzalarım, bunu herkes bilsin. Önemli olan finale kalmaktır. Dolayısıyla bunun ne kadar önemli olduğunu anlamak lazım, bir Dünya Kupası finali oynamak. Bu yüzden bu anın tadını çıkaracağız. Kendi erdemlerimizle, son yıllarda harika bir gidişat yakalayan ve çok iyi durumda olan çok ama çok büyük bir rakibe karşı maçı kazanmaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.