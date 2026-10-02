MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol'un WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Yazışmalarda, bazı hakemlerin ve VAR hakemlerinin belirlenmesine ilişkin isimlerin konuşulduğu, yapılan öneriler doğrultusunda atamalarda değişiklik talep edildiği görüldü.

26 Mayıs 2025 tarihli bir yazışmada, bir müsabaka için hakem ve VAR görevlendirmeleri konusunda görüşmeler gerçekleştirildiği görüldü. Yazışmalarda Yasin Kol'un Ferhat Gündoğdu'ya kendisinin de içinde olduğu bir liste atarak; "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz." şeklinde mesaj gönderdiği, ardından bazı isimlerin değerlendirildiği belirlendi.

Yazışmalarda Gündoğdu tarafından "Başka kim olabilir?" şeklinde soru yöneltilirken, Yasin Kol'un "Erkan Engin olsun başkanım." dediği görüldü. Ardından Kol'un "Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım." ifadelerini kullandığı tespit edildi.