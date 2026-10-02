MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol'un WhatsApp mesajları ortaya çıktı
02.10.2026 11:49
Hakemler dosyası soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı. Mesajlarda hakem atamalarına müdahale edildiği öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor.
Soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Süper Lig hakemi Yasin Kol'un da aralarında bulunduğu dokuz şüpheli gözaltında bulunuyor.
Soruşturma dosyasına MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında geçtiği iddia edilen bazı WhatsApp yazışmaları girdi.
HAKEM VE VAR HAKEMLERİNİ BİRLİKTE Mİ BELİRLEDİLER?
Yazışmalarda, bazı hakemlerin ve VAR hakemlerinin belirlenmesine ilişkin isimlerin konuşulduğu, yapılan öneriler doğrultusunda atamalarda değişiklik talep edildiği görüldü.
26 Mayıs 2025 tarihli bir yazışmada, bir müsabaka için hakem ve VAR görevlendirmeleri konusunda görüşmeler gerçekleştirildiği görüldü. Yazışmalarda Yasin Kol'un Ferhat Gündoğdu'ya kendisinin de içinde olduğu bir liste atarak; "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz." şeklinde mesaj gönderdiği, ardından bazı isimlerin değerlendirildiği belirlendi.
Yazışmalarda Gündoğdu tarafından "Başka kim olabilir?" şeklinde soru yöneltilirken, Yasin Kol'un "Erkan Engin olsun başkanım." dediği görüldü. Ardından Kol'un "Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım." ifadelerini kullandığı tespit edildi.
"SİZ NASIL UYGUN GÖRÜRSENİZ BAŞKANIM"
Devam eden yazışmalarda Yasin Kol'un "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun." şeklinde mesaj gönderdiği görüldü.
Yazışmaların devamında Özgür Yankaya'nın VAR görevlendirmesine ilişkin de görüşme yapıldığı belirlendi.
Ferhat Gündoğdu'nun "Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin." diye sorduğu, Yasin Kol'un ise "Başkanım Atilla olsun." yanıtını verdiği görüldü. Bunun üzerine Gündoğdu'nun "Atilla var Özgür abi AVAR olsun." şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.
Soruşturma dosyasında yer alan yazışmada Ali Şansalan, Mehmet Salih Mazlum ve Sarper Barış Saka isimlerinin yer aldığı bir atama değerlendirmesi yapıldığı görüldü. Yasin Kol'un bu görüşmede Gündoğdu'ya "Siz nasıl uygun görürseniz başkanım." şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada son olarak, 1 Ekim günü Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Aynı gün, gözaltındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bir ses kaydı ortaya çıktı.
SORUŞTURMA TANIK BEYANLARI VE HTS İLE MASAK RAPORLARIYLA İLERLİYOR
Kamuoyunda hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma, 29 Eylül günü başladı. Futbolda hakem atamalarını gerçekleştiren Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte yedi şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin, MHK'nın eski üyeleri Yunus Yıldırım ve Sebahattin Şahin ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif yer aldı.
İlk operasyonda gözaltına alınan Gündoğdu ve beraberindekiler 2 Ekim sabahı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Devam eden soruşturmada son olarak 1 Ekim günü Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.
Başsavcılık tarafından şüphelilere, objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma suçlaması yöneltildi. Görev vermeme, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma ve puanlama ile atama süreçlerine müdahale etme gibi uygulamalar da şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında yer aldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları doğrultusunda yürütüldüğünü açıkladı.